Dette er politiets teori etter at en 12 år gammel jente ble skutt og drept

Natt til søndag ble en 12 år gammel jente skutt og drept ved en bensinstasjon i Botkyrka sør for Stockholm. Jenta skal være et tilfeldig offer, og politiet etterforsker saken som et drap.

Ifølge Expressen var målet for gjerningspersonen å skade to andre som begge har en gjengforbindelse, og ikke jenta.

Politiets teori

To menn, henholdsvis 18 og 21 år, kjørte til McDonalds sør for Stockholm, der det plutselig åpnet seg ild fra en hvit Audi. Det ble avfyrt flere skudd før bilen forsvant fra åstedet.

De to er tidligere domfelte.

Etter hendelsen ble altså den 12 år gamle jenten, som var ute på luftetur med hunden sin, liggende igjen på åstedet.

Politiet har flere teorier. Blant annet at de to mennene var det opprinnelige målet for gjerningspersonen, og at jenta grep inn i hendelsen.

Ransaket

De to mennene på stedet er ikke mistenkt for noe i forbindelse med skytingen, og er ifølge Expressen uskadd. Begge hadde på seg skuddsikker vest, skriver Expressen.

Politiet gjennomførte ransaking hjemme hos de to mennene søndag ettermiddag.

– Føltes ikke ekte

I løpet av søndagen var det flere som samlet seg for å minnes 12-åringen.

– Det føles ikke ekte. Vi fikk ikke sagt ha det, men nå er hun på et bedre sted i alle fall, sier Marieroze, som gikk i samme klasse som jenta, ifølge Expressen.

– Hun hadde alltid energi og ville alle det beste. Hun hadde drømmer. Hun fortjener alt det beste, sier Avan, som også var tilstede under minnemarkeringen søndag.