Jannike var passasjer på Hurtigruten: – Vi skulle aldri blitt sluppet av den båten

Passasjer Jannike Nævdal stusser på Hurtingrutens håndtering av smitteutbruddet. Nå sitter hun på et «karantenehotell» i Tromsø.

Hurtigruten er i hardt vær etter det ble kjent at de ønsket å holde informasjon om smitteutbrudd om bord et av deres skip skjult for offentligheten.

Passasjer Jannike Nævdal var med på det siste seilaset som gikk 24. juli. Torsdag gikk hun i land på Svalbard.

Nå sitter hun i karantene på et hotell i Tromsø.

– Jeg syntes det var veldig rart at vi fikk gå rett i land når de visste det var smitte om bord, sier Nævdal til TV 2.

I KARANTENE: Jannike Nævdal sitter i karantene på et hotell i Tromsø. Foto: TV 2

Hun forteller at de gikk i land i Tromsø fredag formiddag, og gikk fritt rundt i byen før de fikk beskjed om at de måtte være i karantene.

– Vi skulle aldri bli sluppet av den båten, skulle ikke gått i land, sier hun.

– Ikke orden på bakrommet

Nævdal sier hun ikke så noe som tydet på dårlige smittevernsrutiner om bord på båten.

– Alt på skipet var i skjønneste orden, det var en veldig fin tur. Maten var god, og utsikten var nydelig. Samtidig synes jeg det vi nå har fått vite om håndteringen av utbruddet er rart. Det virker ikke som at de har hatt helt orden på bakrommet, sier hun.

Hun forteller at alle passasjerer fikk temperaturen målt hver gang de skulle inn i spisesalen. Alle måtte også vaske hendene før de fikk gå inn her.

– Hurtigruten kunne varslet deg og de andre passasjerene på onsdag, men ventet til fredag. Hva tenker du om det?

– De burde jo varslet oss med en gang de visste om utbruddet. Du kan vel på en måte si de har løyet til oss, sier hun.

Nævdal sier også at det virket tilfeldig hvilke passasjerer som ble varslet om utbruddet.

– Det er ubehagelig dette, det er ubehagelig for alle. Og det er klart at når vi hører at de visste om utbruddet lenge før vi får beskjed, så er det alvorlig, sier hun.

Likevel legger hun til at de har fått god informasjon siden fredag, og at Hurtigruten har ordnet med hjemreise, samt at de har fått en voucher de kan bruke på en reise ved en senere anledning.

– Tilliten svekket

På regjeringens pressekonferanse mandag ettermiddag sa helseminister Bent Høie at tilliten til Hurtigruten er svekket.

På en pressekonferanse kort tid senere, la Hurtigruten-sjefen seg flat.

– Jeg skal være grenseløst ærlig. Vi har sviktet, vi har gjort feil. Det vi ser nå er ikke det Hurtigurten er, eller skal stå for. Jeg beklager. Vi har flere avvik fra prosedyrene, og det er mitt ansvar som øverste leder, sier konserndirektør Daniel Skjeldam mandag kveld.

Skjeldam fastholder at de aldri har prøvd å skjule eller holde tilbake informasjon.

– Men manglende og for dårlig tilgang til informasjon internt i selskapet har også ført til at vi ikke har klart å ha en så god og åpen kommunikasjon ut av selskapet som vi ønsker.

Hurtigruten sier de vil få en uavhengig granskning av saken.

Testet positivt

De fem passasjerene som har testet positivt om bord Hurtigruten er fordelt på fem ulike fylker. De fem fylkene er Nordland, Oslo, Rogaland, Trøndelag og Viken.

I tillegg har 36 besetningsmedlemmer testet positivt for viruset.

Alle de smittede følges opp av lokalt helsevesen, opplyste Line Vold i FHI.

Passasjerene som har vært om bord på MS Roald Amundsen kommer fra 22 ulike land, men mange er bosatt i Norge og følges derfor opp her.

I noen få tilfeller har de reist videre til andre land. Disse landene er Østerrike, Finland, Tyskland, Latvia, Danmark og Estland.

– Vi er også i kontakt med filippinske helsemyndigheter angående det filippinske mannskapet, sier Vold.