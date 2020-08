Nekter for hemmelighold etter korona-utbrudd: – Jeg beklager på det sterkeste

Hurtigruten er i hardt vær etter det ble kjent at de ønsket å holde informasjon om smitteutbrudd om bord et av deres skip skjult for offentligheten.

På regjeringens pressekonferanse mandag ettermiddag sa helseminister Bent Høie at tilliten til Hurtigruten er svekket.

– De har vært en av pådriverne for at regjeringen skal åpne for denne type aktivitet, og da er det veldig synd at vi er kommet i denne situasjonen. Hurtigruten er en viktig del av norsk næringsliv, så det er trist at vi er her nå, sa Høie.

– Vi har sviktet

En liten time etter regjeringens pressekonferanse møtte konserndirektør Daniel Skjeldam pressen.

– Jeg skal være grenseløst ærlig. Vi har sviktet, vi har gjort feil. Det vi ser nå er ikke det Hurtigurten er, eller skal stå for. Jeg beklager. Vi har flere avvik fra prosedyrene, og det er mitt ansvar som øverste leder, sier Skjeldam.

Konserndirektøren sier han har forståelse for at helseministeren reagerer.

– Det som har skjedd de siste dagene skulle ikke ha skjedd, og det er en svikt i våre rutiner og en svikt i informasjonsflyten. Jeg håper at vi kan gjenopprette tilliten, sier han.

Skjeldam erkjenner at råd og anbefalinger fra FHI ikke ble videreformidlet til de som tar beslutninger i Hurtigruten.

– Vi har fått innsyn i dialog fra helsemyndighetene via media. En svikt i våre interne informasjonsrutiner gjorde at vi fattet feil beslutninger. Hadde vi visst det vi vet i dag, ville vi konkludert annerledes enn vi gjorde for noen dager siden, sier konserndirektøren.

Nekter for hemmelighold

Skjeldam fastholder at de aldri har prøvd å skjule eller holde tilbake informasjon.

– Men manglende og for dårlig tilgang til informasjon internt i selskapet har også ført til at vi ikke har klart å ha en så god og åpen kommunikasjon ut av selskapet som vi ønsker.

Skjeldam mener likevel at smittevernrutinene om bord er god.

– De foreløpige testene viser at smitten i stor grad er konsentrert rundt det filippinske mannskapet om bord. Hadde vi fulgt prosedyrene hadde vi trolig ikke fått smitte om bord. Hadde vi hatt bedre kontroll på informasjonen internt, hadde vi trolig informert gjestene allerede onsdag kveld, sier han.

– Beklager på det sterkeste

Dersom de hadde hatt bedre kontroll på informasjonen internt, ville heller ikke passasjerene blitt sluppet i land på fredag.

– Vi har de siste årene bygget en kultur hvor vi skal være fremst i verden på bærekraft, sikkerhet og også på trygghet i en verden som står midt i en pandemi. Dette har vi ikke klart med den situasjonen vi har kommet i, sier Skjeldam og legger til:

– Jeg vil beklage dette på det sterkeste. Hurtigruten skal være best og det skal være et trygt sted for gjester, mannskap og omgivelser vi opererer i.

Starter uavhengig granskning

Skjeldam sier at det er utrolig viktig at folk har tillit til Hurtigruten. Derfor setter de i gang en uavhengig granskning.

– Vi har gjort feil og vi har sviktet i denne saken. Vi mente vi var klare til å starte ekspedisjonscruise og at vi var godt forberedte. Den foreløpige gjennomgangen av det som har skjedd på MS Roald Amundsen viser flere avvik fra prosedyrene våre, sier han og fortsetter:

– Det er ikke godt nok. Det har skapt en krevende og alvorlig situasjon. Til våre gjester, ansatte og alle som er glad i Hurtigruten, vil jeg beklage dette.

Skjeldam opplyser at evalueringsarbeidet er godt i gang.

– De feilene som vi avdekker skal vi være åpne om, alle detaljene vil bli grundig evaluert og jeg ber om forståelse for at vi ikke kan svare på alle detaljer akkurat nå.

– Alvorlig

Konserndirektøren beskriver situasjonen som alvorlig.

– Jeg vil igjen beklage at både gjester og mannskap har blitt rammet. Det er alvorlig, og på vegne av selskapet er jeg utrolig lei meg for det. Vi informerte for sakte og for dårlig, og det er langt unna den høye standarden som Hurtigruten skal ha, og den standarden vi har satt for oss selv.

Status akkurat nå er at 36 besetningsmedlemmer har testet positivt. Fem gjester har så langt testet positivt.

– Fire av våre kolleger i Hurtigruten har vært innlagt på sykehuset, og tre av de vil bli skrevet ut i løpet av uken. For den fjerde er statusen stabil, sier Skjeldam.