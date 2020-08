Carlsen imponerte: – Et av de beste partiene jeg har sett

Magnus Carlsen - Jan Nepomnjasjtsjij 4-2 (dag én av tre)

Men selv er ikke Carlsen så begeistret for eget spill.

– Jeg synes det var fryktelig dårlig i dag. Rett og slett langt under pari. Det er ofte sånn mot Nepomnjasjtsjij. Du får ikke så veldig god følelse etter å ha spilt mot ham, fordi han spiller såpass komplisert. Han er vanskelig å få has på, forklarer Carlsen til TV 2.

– Spesielt i dag var det et par ting som jeg er veldig misfornøyd med som jeg burde ha unngått. Jeg er heldig da som vant likevel, fortsetter han.

Veldig god start

Carlsen fikk en pangstart på første finaledag. Han vant første parti med svarte brikker. Hans russiske konkurrent måtte til slutt gi opp etter å ha blitt utklasset i såkalt dronningsluttspill.

– Veldig instruktivt spilt av Magnus. Dronningsluttspill er en av hans aller sterkeste disipliner, roste sjakkekspert Hans Olav Lahlum i TV 2s studio.

Så møtte det norske sjakkesset motbakken. I andre parti ble det remis med hvite brikker, før han måtte gi opp i tredje parti. Dermed stod det 1,5-1,5 før det siste partiet. Der mer eller mindre kopierte rivalene hverandres trekk, og første finaledag gikk til to avgjørende partier med lynsjakk.

Et taktisk trekk av Carlsen, slo ekspertene fast.

– Han vil vinne denne finalen, og mener sjansen er bedre med to lynsjakkpartier enn ett hurtigsjakkparti – der ett dårlig trekk kan ruinere det, forklarte Lahlum.

– Et av de beste partiene jeg har sett

I det første lynsjakkparti imponerte 29-åringen stort med svarte brikker.

– Det er et parti de fleste sjakkspillere ville vært fornøyde med å spille med svarte brikker på to timer. Jeg er dypt imponert. Det er et av de beste lynsjakkpartiene jeg har sett, roste Lahlum.

– Det er klart at det var dagens høydepunkt for min del. Jeg tror jeg kanskje ga ham et par sjanser til å holde det, men generelt veldig fornøyd med at jeg klarte å gjennomføre, svarer Carlsen på rosen, før han poengterer:

– Det er tøft å spille på så få sekunder hele tiden, men til en viss grad er man vant til det fra lyn- og hurtigsjakk.

I siste lynsjakkparti satte «Nepo» Carlsen under hardt press. Men 29-åringen forsvarte seg på mesterlig vis, og snudde til slutt en vanskelig stilling til seier i partiet.

Legends of Chess avgjøres i en best av tre-serie, hvor det spilles fire partier med hurtigsjakk hver dag. Carlsen kan altså sikre seg seieren allerede tirsdag. Andre finaledag ser du på TV 2 Sport 2 eller Sumo fra kl. 15.30 tirsdag.