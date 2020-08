Disse landene kan bli «røde» mot slutten av uka

Økt koronasmitte i Sveits og Tsjekkia gjør at Folkehelseinstituttet vurderer å gjøre landene «røde» mot slutten av uka. Trenden er også økende i Polen.

Det skriver FHI i en pressemelding mandag ettermiddag.

Både Sveits og Tsjekkia har passert grensen som er satt til 20 nye covid-19-tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene.

Sveits ligger på 22,9 og tallet for Tsjekkia er på 26,8 nye tilfeller per 100.000 innbyggere.

Tallet er 17,9 nye tilfeller per 100.000 innbyggere i Polen. I landet har andelen positive prøver i uke 29 og 30 vært økende og ligget på mer enn 5 prosent.

Vil vurdere Polen

FHI vil vurdere innreisekarantene for Polen mot slutten av uka når testdata fra uke 31 blir tilgjengelig.

Dersom regjeringen innfører innreisekarantene for Sveits og Tsjekkia, vil reglene gjelde fra klokken 00.00 natt til lørdag.

– Vi legger ellers vekt på de generelle reiserådene; alle bør vurdere om de skal reise. All reise kan innebære økt risiko for koronasmitte, og situasjonen dit du reiser kan endre seg raskt. Derfor må alle sette seg godt inn i forholdene lokalt. Spesielt personer i risikogrupper må nøye vurdere reiser, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Økende smitte

Dersom du kommer hjem fra Sveits, Tsjekkia og Polen før landene eventuelt blir «røde», blir du ikke ilagt innreisekarantene, men du må være særlig oppmerksom på symtomer på covid-19, teste deg ved behov og være nøye med å holde avstand på minst én meter, skriver FHI.

Vold opplyser på en pressekonferanse mandag ettermiddag at smittetrenden i Europa er i hovedsak lik det den var for to uker siden, men siden trenden er økende.

Forrige uke ble Belgia «rødt», og uken før ble Spania og Andorra «rødt». Smittesituasjonen i Ungarn har imidlertid bedret seg, og har gått fra «rødt» til «grønt».