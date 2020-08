– Jeg visste utgangen da vi ikke klarte å vinne

På pressekonferansen like etter kl.16.00 på Brann Stadion bekreftet klubben at Lars Arne Nilsen er ferdig som Brann-trener.

Daglig leder Vibeke Johannesen innledet med å beklage at klubben har vært utilgjengelig etter kampen mot Vålerenga på lørdag.

Deretter ga hun ordet til Nilsen.

– Jeg burde stilt opp i pressesonen etter kampen. Det er vi helt enig om, men det ble litt følelsesladet. Jeg visste egentlig utgangen da vi ikke klarte å vinne. Det har jeg en følelse av at guttene også visste, for det var en spesiell atmosfære etter den kampen, innledet Nilsen.

– Det ble for tøft

Nilsen fortsatte med å mimre tilbake i årene som Brann-trener.

– Jeg vet hvor vi var en gang for seks år siden. Vi startet i OBOS-ligaen. Vi kunne vært Fredrikstad og vært på nivå tre. Men så er det styret, administrasjonen, vi trenerne og guttene som har jobbet sammen. Det var ingen som trodde vi skulle rykke opp, ingen som trodde vi skulle holde oss i Eliteserien. Men vi tok sølv og spilte i Europa året etterpå, mimrer Nilsen.

– Så tok vi bronse og i fjor spilte vi også i Europa. Det betyr at vi nærmer oss toppen av norsk fotball, legger Nilsen til.

Så tok den tidligere Brann-treneren seg tiden til å si noen ord om årets sesong.

– I år kvitter man seg med treneren når vi ligger på øvre halvdel i Eliteserien. Da er Brann der de skal være.

Han beskriver bestillingen til ham før sesongen som tøff, og poengterer samtidig at slik skal det være i Bergen.

– Vi skulle være i toppen, prøve å bruke de unge spillerne våre og spille en gøy og underholdende fotball. Det klarte ikke jeg. Det ble for tøft.

– Men vi er... jeg sier vi ennå, selv om jeg har signert en avtale. Det er fremdeles min klubb og ja, sånn er det, fortsetter en preget Nilsen.

– Det er denne gjengen som har stått i det og vi skal skilles som gode venner. Jeg har ingen konflikter i klubben hverken med spillere, ledelse eller styre. Det er «no hard feelings». Vi har fightet sammen for å komme tid vi er i dag, og den gjengen som sitter nede nå kommer til å bli bra. Det er så mange gode fotballspillere, så mye potensiale i det laget at vi kommer til å få se et lag, når ting setter seg litt, som kommer til være med å kjempe i toppen av norsk fotball. Det føler jeg meg nokså sikker på.

Angrer ikke på at Nilsen fikk fornyet tillit

– Vi som klubb er ikke der vi skal være, og vi mener at en del av årsaken til det ligger på Lars Arne sitt ansvar. Derfor er vi blitt enige om å avslutte den arbeidsrelasjonen, forklarer daglig leder Vibeke Johannesen til TV 2.

Hun forteller hvor viktig de anså en seier over Vålerenga lørdag, og da det ikke gikk den veien, bestemte de seg for å ta grep.

– Da kjente vi alle på at dette kunne vi ikke fortsette med. I tiden etter har vi jobbet med, diskutert og kommet frem til denne løsningen.

Johannesen forteller at klubben ikke angrer på at de lot Nilsen fortsette etter fjorårets svake sesongen.

– Lars Arne er en lokal trener som har oppnådd mye bra med klubben og han ønsket svært gjerne å få det til. Å jobbe igjennom en vanskelig periode i fellesskap kan også gi langvarige gode resultater, for det var første ordentlige motgangen vi møtte i fjor. Så jeg angrer ikke på den avgjørelsen, selv om vi står her i dag. Lars Arne har fått en fair sjanse til å prøve å få bedre resultater.

– Vi har masse å takke Lars Arne for, og han vil alltid stå i historiebøkene med gode minner, understreker Johannesen.

Siterte Max Manus

Nilsen avsluttet pressekonferansen med å takke styret, daglig leder, sportslig leder og alle som har stått opp for ham.

– Jeg har masse svakheter, men de har satt sammen et team som skulle styrke meg. Stemningen i garderoben blant spillere og trenere har vært fantastisk. Men vi har ikke klart å levere godt nok, og da får vi akseptere det.

Før han til slutt ville si et sitat fra Max Manus.

– Han sa det at, det vil helst gå bra. Takk for meg.

Saken oppdateres!