– Vi har kommet inn i en situasjon hvor vi må stramme inn på nytt

Helseminister Bent Høie reagerer kraftig på at Hurtigruten ønsket å holde informasjon om korona-utbruddet skjult. Han innrømmer nå at tilliten til selskapet er svekket.

I sommer har regjeringen holdt ukentlige pressekonferanser om koronasituasjonen i Norge. Etter planen skulle neste oppdatering komme førstkommende fredag.

Men allerede mandag formiddag kom det en invitasjon fra regjeringen, om pressekonferanse klokken 16.00.

Der deltok helse- og omsorgsminister Bent Høie, næringsminister Iselin Nybø, Line Vold fra FHI og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Strammer inn cruisetrafikken

Blant temaene på pressekonferansen var utbruddet av covid-19 om bord hurtigruteskipet MS Roald Amundsen. Så langt er 41 personer bekreftet smittet.

Helseminister Bent Høie sa at regjeringen har bestemt at de strammer inn cruisetrafikken midlertidig. Dette gjelder cruiseskip med mer enn 100 passasjerer.

– Dette er for å stanse smitte. Muligheten for å gå i land strammes inn for mannskap og passasjerer, sier Høie og fortsetter:

– Vi må ta disse grepene for å stoppe smittespredning i Norge, og vi må gjøre dette for å undersøke hva som sviktet under utbruddet på Hurtigruten, og for å hindre at dette skjer igjen.

– Tilliten er svekket

I en epost-utveksling mellom Hurtigruten og Hadsel kommune kom det frem at Hurtigruten ønsket å holde informasjon om utbruddet skjult.

Dette reagerer helseminister Bent Høie kraftig på.

– Jeg fikk selv informasjon om at Hurtigruten hadde tenkt å sende ut informasjon til passasjerene og en nettsak om det første utbruddet som ble oppdaget i Hadsel. Så fikk jeg beskjed om at de bare ville sende ut informasjon til passasjerene og ikke legge ut nettsak. Dette syntes jeg var rart, men på fredag fikk jeg beskjed om at de hverken hadde gjort det ene eller det andre, og det overrasket meg, sier Høie.

Han innrømmer at tilliten til Hurtigruten er svekket. Og at selskapet nå må jobbe for å gjenopprette denne.

– De har vært en av pådriverne for at regjeringen skal åpne for denne type aktivitet, og da er det veldig synd at vi er kommet i denne situasjonen. Hurtigruten er en viktig del av norsk næringsliv, så det er trist at vi er her nå.

– Ikke over

Videre sa helseministeren at situasjonen på Hurtigruten viser at koronapandemien ikke er over.

– Vi har kommet i en situasjon hvor myndighetene må stramme inn på nytt. Dette er en innstramming som gjelder inntil videre, men vi vil ta en ny vurdering innen 14 dager.

Næringsminister Iselin Nybø sier at Norge er en sjøfartsnasjon, og at havet er viktig for landet.

– Det har vært viktig for oss å holde skipsfarten i gang. Men situasjonen rundt Hurtigruten viser at koronapandemien slettes ikke er over. Vi er dessverre kommet i en situasjon hvor vi er nødt til å stramme inn igjen, sier Nybø.

Hurtigruten gjennomgår rutiner

Derfor har regjeringen bestemt seg for å ta en 14 dagers timeout.

– Vi må se om det er behov for å endre regelverket og om skipene forholder seg til disse reglene, sier statsråden.

Hurtigruten skal nå gjennomgå sine rutiner, og sende en nøye redegjørelse til regjeringen, opplyser Nybø.

Næringsministeren understreker at det midlertidige forbudet gjelder cruiseskip som seiler langs Norgeskysten og Svalbard, og cruiseskip med over 100 passasjerer om bord.

Forbudet gjelder ikke for fergetrafikken.

– Dette gjør vi for å få oversikt over situasjonen, og for å se om vi må stramme ytterligere inn eller endre regelverket, sier Nybø.

Fordelt på fem fylker

De fem passasjerene som har testet positivt om bord Hurtigruten er fordelt på fem ulike fylker. De fem fylkene er Nordland, Oslo, Rogaland, Trøndelag og Viken.

Disse følges opp av lokalt helsevesen, opplyste Line Vold i FHI.

Passasjerene som har vært om bord på MS Roald Amundsen kommer fra 22 ulike land, men mange er bosatt i Norge og følges derfor opp her. I noen få tilfeller har de reist videre til andre land.

Disse landene er Østerrike, Finland, Tyskland, Latvia, Danmark og Estland.

– Vi er også i kontakt med filippinske helsemyndigheter angående det filippinske mannskapet, sier Vold.