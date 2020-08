Avslører ny jobb

Samantha Skogrand har tidligere jobbet som reporter og anker på TV 2 Sporten og TV 2 Sportskanalen. Hun har også jobbet i Radio 1 og Radio Norge.

Det er i denne bransjen hun skal fortsette, men hos en konkurrent.

Blir ansatt i statskanalen

Skogrand bekrefter at hun har fått ny jobb i NRK, og at den vil være i avdelingen for radionyheter.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere ansettelsen ytterligere.

Den siste tiden har 30-åringen hatt mammaperm og laget podcasten «BabyBoom» med Jamina Blipp.

Kjendispar

I desember 2016 forlovet hun seg med skiskytter Emil Hegle Svendsen. Kjendisparet fikk sønnen Magnus i 2019.

De skulle etter planen ha vært gift allerede, men i 2017 forklarte hun at de måtte utsette bryllupet på grunn av tidspress.

– Det er satt litt på vent fordi Emil og jeg har mye å gjøre med jobb, rett og slett. Han har et OL å fokusere på, og jeg prøver å bli vant til den nye jobben og nye rutiner, fortalte hun til God kveld Norge den gang.

Skogrand har måtte utsette bryllupet igjen, men denne gang på grunn av korona-situasjonen.