Brudd i lønnsforhandlingene

Kun to timer etter Norsk Industri, Fellesforbundet og Parat satte seg ved forhandlingsbordet, ble det brudd i lønnsoppgjøret.

Forhandlingene startet klokken 13 mandag. Allerede i totiden var det klart at forhandlingene ikke kom til å gå noen vei, skriver Fellesforbundet i en pressemelding.



Tirsdag morgen møter partene Riksmekleren for frivillig mekling.

– Når arbeidsgiver ikke er villig til å diskutere våre krav, har vi behov for riksmeklerens hjelp for å komme videre, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i pressemeldingen.

Eggum og Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen vil møte hos Riksmekleren i Oslo for å avtale videre prosess tirsdag klokken 10.

Brudd etter to timer

Mandag klokka 13 var årets hovedoppgjør i gang igjen. Da satte Fellesforbundet og Norsk Industri seg rundt forhandlingsbordet for å gjenoppta prosessen som ble satt på vent da Norge stengte ned i mars.

Nesten to timer etter at de startet, ble det brudd i forhandlingene.

Fellesforbundet i LO, Parat i YS og Norsk Industri i NHO er parter i det såkalte frontfagsoppgjøret.

Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

Parats forhandlingsleder, Kjell Morten Aune, sier i en pressemelding at pandemien kan ikke føre til at partene i arbeidslivet ikke kan gjøre fornuftige endringer i gjeldende tariffavtaler.

– Flere av våre krav har ingen økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver, men her møter vi en motpart uten vilje eller evne til å diskutere fornuftige krav, sier Aune.

«Ingenting å gi»

I en pressemelding fra Norsk industri mandag ettermiddag skriver de at de har «ingenting å gi» i forhandlingene.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sa før forhandlingene startet, ifølge NTB, at kravene som ble overlevert før koronapandemien satte inn, fortsatt er de det skal forhandles om - til tross for at norsk arbeidsliv og økonomi nå står i en eksepsjonell situasjon.

Det overordnede, sentrale pengekravet til industriarbeiderne er at arbeidstakerne etter oppgjøret skal ha minst like mye å rutte med når prisstigningen har tatt sitt. Kravet ligger fast, understreket Eggum.

Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.