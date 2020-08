Høyesterett forkastet anke - Eirik Jensen blir sittende i varetekt

Høyesterett er enig med lagmannsretten i at den narkotika- og korrupsjonsdømte eks-polititoppen Eirik Jensen (62) fortsatt kan holdes fengslet.

Da Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett i juni, ble han umiddelbart pågrepet av Spesialenheten for politisaker.

Jensen anket saken, og Høyesterett skriver i en kjennelse gjort offentlig mandag ettermiddag at de er enig i Borgarting lagmannsretts beslutning.

– Det er tilstrekkelig grunn til å holde Jensen fortsatt fengslet at en eventuell løslatelse av ham er «egnet til» å støte allmennhetens rettsfølelse. Beviser for at allmennhetens rettsfølelse faktisk blir krenket, kreves ikke, skriver Høyesterett i en pressemelding.



Vise til undersøkelse

Oslo tingrett valgte først å løslate Jensen, men da Spesialenheten for politisaker anket avgjørelsen, fikk de medhold av lagmannsretten.

I lagmannsretten viste Jensens forsvarer John Christian Elden overfor retten til en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion AS, der 1019 personer ble spurt om de fant det støtende om Eirik Jensen var på frifot inntil saken var avgjort av Høyesterett. Der svarte kun 25 prosent ja.

Lagmannsretten skrev i sin kjennelse at de mente at undersøkelsen ikke kan få avgjørende betydning.

Mente dommerne var inhabile

Jensen mente også at alle dommerne i lagmannsretten er inhabile i saken mot ham. Det ble heller ikke hørt i Høyesterett.

– Ankeutvalget kom videre til at de lagdommerne som avgjorde fengslingssaken, ikke var inhabile. Selv om relativt mange dommere i Borgarting lagmannsrett har hatt befatning med ulike spørsmål i sakskomplekset, var det ikke pekt på noe som gjorde de aktuelle dommerne inhabile, skriver Høyesterett i en pressemelding.

Elden sier følgende om Høyesteretts avgjørelse:

– Det er ikke flere ankemuligheter i Norge. Vi mener loven er tolket videre enn menneskerettighetene tillater, noe også Norges institusjon for menneskerettigheter har hevdet i sin høringsuttalelse til den nye straffeprosessloven. Om vi kan få noen prøving av dette som vil ha praktisk betydning for Jensen, gjenstår å se, skriver han i en SMS til TV 2.