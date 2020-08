Color Line endrer rutinene etter Hurtigruten-utbruddet

Color Line endrer rutinene for ansatte som kommer fra røde land etter koronautbruddet på Hurtigruten.

Tidligere har rutinene vært slik at de som er en del av sjømannskapet i selskapet ikke har hatt krav om karantene, selv om de kommer fra røde land. For disse har det holdt med å levere et egenerklæringsskjema før de kommer til Norge. De har også fått tilbud om en frivillig koronatest.

– Vi er det eneste selskapet som kjører denne ruten under norsk flagg og med norsk lønn til de ansatte. De som har vært en del av sjømannskapet blir behandlet på lik linje med de norske, men må levere egenerklæring når de kommer til Norge, forteller konserndirektør Helge Otto Mathisen til TV 2.

For annet mannskap på båten har det vært krav om ti dagers karantene i Norge før de har begynt arbeidet på båten.

Som følge av koronautbruddet på Hurtigruten endrer nå selskapet rutinene sine.

– Det vi gjør nå, etter de siste dagers hendelser, er at nå skal alle ansatte i ti dagers karantene dersom de kommer fra et rødt land. Karantenen skal gjennomføres på land i Norge. Dette gjelder også de som har vært om bord i under ti dager, sier Mathisen.

Endringene gjelder med umiddelbar virkning. De som allerede har vært på båten i ti dager eller mer slipper karantene.

– Vi har endret retningslinjene våre i samarbeid med smittevernmyndighetene, og vedtok dette selv i dag, forteller Mathisen.

Han sier at selskapet er i stadig kontakt med norske myndigheter, og at retningslinjene er dynamiske og i stadig endring. Mathisen sier også at selskapet er det eneste i Europa med en verifisert smittevernplan.

– DNV GL har vært gjennom systemene våre, og vi er de eneste i Europa som har en verifisert smittevernplan, både for fysiske tiltak, men også for opplæring av personell, avslutter Mathisen.