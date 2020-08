Halvor Bakke i sorg: – Kjempetomt og rart

TV-personlighet og interiør-entusiast Halvor Bakke tar snart steget inn i 50-årene, og møtte God kveld Norge på The Thief i Oslo, i forbindelse med en photoshoot i anledning dagen.

– Nå har man bedre økonomi enn man hadde når man var 30 og 40 år, og man er litt mer avslappet til livet egentlig. Driter i ting som egentlig ikke betyr noe, forteller han.

Mistet hunden

Dessverre er det likevel ikke alle som får ta del av feiringen i høst, da han for en uke siden delte noen triste nyheter på sin egen Instagram-konto.

«Jenta mi, pappas skatt, døde i mine armer i dag. Jeg er oppløst i tårer. Takk for all kjærlighet lille bebisen min,» skriver han.

Designeren hadde hunden sammen med sin tidligere ektemann Ricard Fagerström. Etter at de gikk hvert til sitt i 2016 har de delt på ansvaret for den firbeinte.

– Hun har jo gjort at vi har hatt kontakt etter at vi flyttet fra hverandre. Hun har vært like mye hos begge pappaene sine hele tiden, og det har fungert kjempefint, forteller Bakke til God kveld Norge.

Fikk hjerneblødning

Hunden, ved navn Vera, hadde vært en del av familien i femten og et halvt år.

– Det er helt forferdelig å miste lille gull. Det er som et barn, og som alltid er like blid når du kommer hjem, sier Bakke.

Det var en brå og uventet hjerneblødning som førte til hundens dødsfall, og etter fire timer sovnet hun inn i armene hans.

– Det er kjempetomt og rart, føler liksom du hører at hun er ute og tusler og går i hagen, forteller han.

Nå hviler hun hjemme på gården i Stavern, i en liten gammel potetkasse på halm, med en linduk og bamsen sin.

- Jeg er bortom i hagen og kikker litt og sitter på en stol. Også har jeg printet ut bilder og ramma inn bilder av Vera og meg, sier han.

TV-hund

I tillegg til lansering av egne kolleksjoner, er Bakke aktuell med innspilling av sesong 6 av «Eventyrlig Oppussing», som har premiere i slutten av september.

– Det er gøy å få lov til å holde på med det, og få folk til å ta vare på hyttene sine, og tenke litt nytt, forteller han.

I den neste sesongen kan vi også vente å få et gjensyn med nettopp hunden Vera.

– Hun har jo vært en stor del av crewet og vært med på mange episoder. Vi får se henne på TV til høsten, og det gleder jeg meg til egentlig. Hun er en sær, gammel, fin dame som har betydd mye, avslutter han.