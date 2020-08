Eventyrlig hotellsommer på bygda: – Travleste noensinne

LOEN/INDERØY/NORDKAPP (TV 2): Det har vært et vanvittig trykk i distriktene denne sommeren. Likevel er det ingen grunn til å sprette champagnen for reiselivsbransjen.

– Krevende fysisk, men utrolig spennende og bra for hele familien, sier Christian Myhre.

Han er én av mange som valgte seg Loen i Stryn som feriedestinasjon i sommer.

Her finnes en av landets mest populære Via Ferrata-ruter, hvor turistene følger en sikker klatresti opp til toppen av fjellet Hoven.

Med luftige zipliner og en hengebro som strekker seg over et 160 meter dypt juv, kan en virkelig få kjenne på høydeskrekken i spektakulære omgivelser.

Men forventningene før sommeren var lave.

– I mai måned så vi vel for oss at det i juni ikke kom til å komme turister i det hele tatt. Så er virkeligheten nær sagt at det er mer enn det noensinne har vært. Det er en overraskelse, det er det ingen tvil om, sier Per Kjøllesdal (Sp), ordfører i Stryn.

Måtte øke staben

Ordføreren har ikke fått inn konkrete tall på hvor mange som har besøkt kommunen i sommer enda.

– Men alt har vært fullt i hele juli, mye mer turister enn vi har kapasitet til, sier han.

Også Erik Brendefur, som er daglig leder ved Loen Active, er overrasket.

På Via Ferrata Loen har de sett en økning på 60 prosent. Kajakkutleien har gått fra 60 gjester i fjor, til 600 i år.

– I tillegg har vi zipline som vi åpnet i år. Foreløpige tall der er vel at rundt 2500 har seglet over, sier han.

Brendefur ble nødt til å øke staben, da han skjønte hvordan denne sommeren kom til å bli.

– Vi har hatt besøkstall som har oversteget alle forventninger. Med sånt trykk, så er det om å gjøre med god logistikk. Vi har ansatt 10-15 ekstra nå i sommer for å betjene alle gjestene, sier han.

POSTKORT: Breng seter i Lodalen er vernet, men på tross av forbud mot camping satte folk opp teltene sine her i juli. Campingplassene var allerede fulle. Foto: Frode Sunde / TV 2

Pangstart

Sånn har det vært flere steder.

Rundt 50 mil nordøst for Loen ringer telefonen i ett sett. På nyåpnede Øyna Hotell i Inderøy i Trøndelag har det vært proppfullt i hele juli.

– Det har vært krevende, ja, sier Frode Sakshaug.

Sammen med kona Kristine driver han landskapshotellet i det som pleide å være Nord-Trøndelag.

FULLT HUS: På det nyåpnede hotellet i Inderøy i Trøndelag har de ansatte hatt hendene fulle denne sommeren. I juli har hotellet hatt fullt belegg hver dag. Foto: Frank Lervik / TV 2

Begge innrømmer at de ble tatt på senga av pågangen fra turister som ønsket seg en rolig ferie med utsikt til et hyggelig landskap.

Også de så seg nødt til å hasteansette personell for å redde sesongen.

– Vi trodde egentlig ikke at vi kom til å komme i mål, men fordi det er noen permitteringer ellers i bransjen, så har vi klart å samle sammen nok folk til at vi har kommet oss gjennom, sier han.

Korona-nedstengningen ble ironisk nok det som ga hotellet en pangstart.

– Vi har vært kjempeheldige. Heldige med oppstart i en sånn periode, som har gjort at vi har fått et veldig bra fokus på dette med norgesferie, sier Kristine Sakshaug.

TRAVELT: Samtidig som at Norge ble stengt ned i vår, holdt ekteparet Sakshaug på med de siste forberedelsene før hotellåpning. Sommeren har gått over all forventning. Foto: Frank Lervik / TV 2

Kan gi langsiktig effekt

Mange distriktsdestinasjoner rapporterer om det samme som i Inderøy og Loen.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, har brukt deler av juli til å besøke medlemsbedrifter i åtte fylker.

– Juli har vært veldig bra for distriktene og de små destinasjonene. Det var veldig hyggelig å høre hvor mange som hadde hatt det veldig travelt og kanskje den travleste sommeren noensinne, sier hun.

Krohn Devold tror denne sommeren kan bli utslagsgivende på sikt.

– Det er mange nordmenn, ikke minst ungdommer som kanskje først og fremst har pleid å reise utenlands, som nå har blitt veldig fascinert over alt det du kan gjøre i eget land og det er gledelig, sier hun.

Administerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, har brukt deler av sommeren på å besøke medlemsbedrifter. Tilbakemeldingene er oppløftende, forteller hun. Foto: Arne Rovick / TV 2

Få turister helt nord

Men reiselivsbransjen feirer kun med måte, for det er ikke bare rosenrødt i distriktsnorge.

Ved E69 i Skipsfjorden er Scandic Nordkapp bygget for å ta unna for en sterkt økende Nordkapp-turisme.

– Det er 580 senger på dette hotellet, sier direktør Hans Paul Hansen.

Hotellkjeden er, med driften av Nordkapphallen og tre hoteller med over 1000 senger, hardt rammet av koronapandemien.

– Vi har kun det minste hotellet vårt åpent nå – Scandic Bryggen med 84 senger. De to største hotellene våre er stengt for sesongen, sier Hansen.

Turiststrømmen i kommunen denne sommeren ligger på fattige ti prosent av årsnormalen på 250.000. Mellom 4000 og 5000 pleier å besøke Nordkapp hver dag gjennom sommeren.

– Hvor mange ansatte ville du hatt bruk for hvis du hadde driftet normalt?

– Rundt 230. Nå har vi cirka 35 ansatte i sving.

Turismen har vært av stor betydning på Nordkapp.

Men å få til lønnsom drift på en kort sesong har alltid vært krevende. Nå er det bråstopp.

Blytungt for de største byene

Også flere av de store byene har slitt med lave besøkstall.

Ifølge ferske tall fra Wiederstrøm Hotel Consulting ser det ut til at totalen er dårligere enn i fjor. Mye på grunn av landets to største byer, Oslo og Bergen, hvor en stor andel av hotellrommene befinner seg.

– I Oslo-regionen har du nesten én million innbyggere og vi som bor der, vi reiser andre steder på sommeren. Det betyr at Oslo ikke har hatt samme drahjelpen fra norgestrafikken som resten av Norge har hatt, sier Krohn Devold.

Slik har juli vært for hotellene Tallene viser kapasitetutnyttelse, altså andel solgte rom av det som er tilgjengelig, i landets største byer i juli. Tallene fra Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting er målt opp mot juli i 2019. Totalt for Norge er kapasitetsutnyttelsen på 54 prosent, mot 67 prosent i 2019 – men Wiederstrøm Hotel Consulting presiserer at de ikke har full dekning over hele landet. Oslo 35 % (66 %) Bergen 55 % (77 %) Trondheim 72 % (65 %) Stavanger 60 % (59 %) Gardermoen 16 % (65 %) Kristiansand 94 % (89 %) Tromsø 48 % (66 %) Bodø 91 % (82 %) Kristiansund 90 % (75 %) Haugesund 48 % (30 %) Lillehammer 87 % (86 %) Kilde: Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting minner også om at Oslo og Bergen er langt mer avhengig av utenlandske turister enn andre byer og kommuner.

Likevel er han positivt overrasket over at det tross alt har gått såpass bra i sommer.

– Men da er det viktig å tenke på at når sommeren er over, så er det en helt annen hverdag som møter hotellene, sier han.

Forventer tung høst

For nå som det står august på kalenderen, frykter reiselivsbransjen at turist-boomen er over.

– Det er relativt få utlendinger som kommer og da er hotellene avhengig av konferanse- og forretningstrafikk fra det norske markedet. Der er det veldig usikkert hvordan det blir til høsten, sier Wiederstrøm.

NHO Reiselivs medlemsbedrifter deler bekymringen, bekrefter Krohn Devold.

– Som de sier: Når fellesferien til nordmenn er over, så er det veldig tynt med bookinger for august og september.

– Konkursfare ut året

Den tidligere statsråden er dermed opptatt av at myndighetene nå fortsetter støttetiltakene for bedrifter som fremdeles er rammet av påleggene om færre besøkende og dyre hygienetiltak.

– Og til alle kommuner og bedrifter i kommunene: Husk å bruke lokale hoteller til møter og konferanser når høsten kommer. Ellers står de der kanskje ikke når dere trenger dem, sier hun og fortsetter:

– Vi visste da sommeren begynte at én av tre var redde for å gå konkurs. Og vi er dessverre redd for at konkursfaren absolutt vil være til stede ut året.