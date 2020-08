– Kan hende vi aldri får en effektiv behandling mot covid-19

På verdensbasis er nå over 18 millioner mennesker bekreftet smittet av covid-19. Dødstallet nærmer seg 700.000.

Spørsmålet alle ønsker et svar på er hvorvidt det vil komme en vaksine som kan ta knekken på det dødelige viruset.

Men på en pressekonferanse mandag formiddag kom generalsekretæren i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus med nedslående nyheter.

– Det kan hende at vi aldri finner en effektiv behandling mot covid-19, sa WHO-sjefen.

Skeptisk til Russland og Kina

Ett av landene som jobber med en vaksine er Russland. Helseminister Mikhail Murasjko opplyste lørdag til det russiske nyhetsbyrået RIA at de vil starte en vaksinasjonskampanje mot koronaviruset i oktober.

Lørdagens kunngjøring kom tre dager etter at russiske myndigheter varslet at de kommer til å innlede produksjonen av to «lovende» vaksiner i september og oktober.

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci er imidlertid skeptisk til russiske og kinesiske vaksineprosjekter.

– Jeg håper at kineserne og russerne faktisk tester vaksinene før de deler dem ut til alle og enhver, sa han i en kongresshøring fredag ifølge AFP.

100 prosjekter på verdensbasis

Rundt omkring i verden jobbes det nå med over 100 prosjekter der forskere forsøker å utvikle en vaksine som er effektiv mot koronaviruset uten for store bivirkninger.

Ifølge Verdens helseorganisasjon har minst fire av prosjektene nådd fase tre – hvorav tre i Kina og én i Storbritannia. Det vil si at den testes ut på en større gruppe mennesker i utsatte områder.

Saken oppdateres!

(©NTB/TV 2)