Tar 50 prosents lønnskutt: – Tror alle forstår at det er en vanskelig situasjonen for klubben

Harald Reinkind bekrefter at alle Kiel-spillerne må gå kraftig ned i lønn det neste året.

Det var målvakt Niklas Landin som overfor Jyllands-Posten mandag fortalte at alle spillerne skal ha gått med på 50 prosents lønnsreduksjon det neste året.

Kiel har, som mange andre klubber, blitt hardt rammet av koronapandemien.

Ifølge Harald Reinkind, er det en bre forståelse i spillergruppen om at lønnskuttene er nødvendige.



– Det stemmer at alle må ned 50 prosent i lønn. Det er så klart kjedelig, og vi ønsker jo alle full lønn, men samtidig tror jeg også alle forstår at det er en vanskelig situasjon for klubben, sier Reinkind til TV 2.

Det har ikke lyktes TV 2 å få kontakt med lagkamerat Sander Sagosen mandag

Reinkind har et håp om at deler av lønnen kan bli tilbakebetalt på et senere tidspunkt, om situasjonen skulle bedre seg.

Ifølge Landin har spillerne fått tilbake store deler av lønnskuttet de tok mot slutten av forrige sesong.

– Så lenge det ikke er tillatt med tilskuere på kamp, så mangler det ekstremt mye inntekter klubben vanligvis har. Så får vi bare håpe at ting normaliserer seg utover sesongen, og at vi kan få igjen deler av det beløpet i løpet av sesongen eller på slutten, sier Reinkind.