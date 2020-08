24-åring funnet død i søppelrom – bisarr tekstmelding kan avsløre drapsmannen

– Dødsfallet hennes kommer til å prege oss for alltid, sier Natalie Handsjuk til TV 2.

I snart ti år har den australske legesekretæren kjempet for å få svar på hvordan den 24 år gamle datteren hennes, Phoebe Handsjuk, døde i en luksusblokk i Melbourne.

– Onde mennesker var ikke en del av livet vårt før hun døde. Nå vet jeg at penger og makt veier tyngre enn sannheten, sier hun.

GOD KLEM: Phoebe Handsjuk omfavner mamma Natalie Handsjuk. Foto: Privat

Omringet av søppelsekker

Boligblokken Balencea Apartments i Melbourne er en glinsende koloss på 23 etasjer.

Beboerne har ifølge nettsidene deres en egen bokklubb og vinklubb, og i den øverste etasjen er det et døgnåpent, oppvarmet badebasseng, et treningsrom med utsikt over byen, og et eksklusivt spa.

Det nærmer seg kveld når blokkens resepsjonist, Betul Ozulup, 2. desember 2010 går ned i kjelleren for å hente en kost.

Der blir hun møtt av et syn hun aldri kommer til å glemme.

LUKSUS: Boligblokka Balencea Apartments i Melbourne. Foto: Google Maps

Betul prøver å gå inn i søppelrommet for å finne kosten, men noe blokkerer døra.

Hun dytter skulderen mot døra, og presser frem en liten glipe.

I mørket skimter hun noe som ligner en utstillingsdukke. «Dukken» ligger ved siden av søppelsekker som er blitt spyttet ut fra en rundt hundre meter lang søppelsjakt.

Betul skriker når hun ser blod på gulvet. Nå skjønner hun at det ikke er en dukke som ligger på betonggulvet, og løper opp igjen for å ringe sjefen sin, og deretter nødnummeret.

GLAD: Phoebe Handsjuk smiler til fotografen under en bryllupsfest. Foto: Privat

Sjekker ikke livstegn

Det er 24 år gamle Phoebe som ligger livløs på gulvet, etter at også hun, med føttene først, er blitt spyttet ut av søppelsjakta.

Hun ligger med ansiktet opp, og har på seg en grå singlet og jeans med et svart, bredt skinnbelte på.

Buksa er på knærne.

Hun har verken på seg sokker eller sko, og høyrefoten hennes er fullstendig knust.

Trolig er foten blitt knust av det roterende bladet i bunnen av sjakta, som komprimerer søppelsekkene før de fordeles i fem tilkoblede søppeldunker.

Én av søppeldunkene har veltet, trolig på grunn av sammenstøtet med Phoebe.

Blodsporene indikerer at Phoebe har slept seg rundt i totalt mørke, trolig i et forsøk på å finne døra.

På innsiden av døra er det blodig håndavtrykk.

Ingen vet om Phoebe har ligget der i noen minutter eller flere timer.

Politibetjentene sjekker ikke om hun fortsatt har puls eller om kroppen er varm eller kald, og setter opp sperrebånd for å markere åstedet.

Når ambulansearbeiderne ankommer 18 minutter senere, blir de holdt bak sperrebåndene – til tross for at de ber om å få sjekke pulsen hennes.

SMAL: Phoebes bestefar bygget en tro kopi av søppelluken for å gjøre sine egne undersøkelser etter det mystiske dødsfallet. Foto: Lorne Campbell

Krøllete lapp i bukselommen

I Phoebes bukselomme finner politiet en krøllete lapp med et telefonnummer på. Nummeret er registrert i et falskt navn.

Etterforskerne klør seg i hodet. Til tross for at den trange søppelsjakta er møkkete, er kroppen hennes nesten helt ren.

Dødsfallet skal vise seg å bli et av de mest gåtefulle i Australias historie, takket være et sammensurium av kjendiser, narkotika, slepphendt politi, mektige personer som angivelig trekker i trådene, samt mailer, telefoner, harddisker og besøkslogger som plutselig forsvinner.

BÅTTUR: Phoebe smiler under en båttur sammen med familien . Foto: Privat

Vidt forskjellige personligheter

12 etasjer over søppelrommet, bor Antony «Ant» Hampel (45).

Han kommer fra en velstående advokatfamilie, og er sønnen til en pensjonert høyesterettsdommer og stesønnen til en fylkerettsdommer.

Selv er han en mektig mann i underholdningsbransjen, hvor han driver et eventbyrå og ifølge sin egen nettside har samarbeidet med blant annet Adidas, Disney og Marvel.

«Hans kunder spenner fra A-listekjendiser til ledende, globale selskaper,» står det.

Det står også at han har jobbet med store navn, som nå avdøde Michael Jackson og Prince, samt AC/DC, Nicole Kidman (53), Jamie Oliver (45), Kylie Minogue (52) og Bill Clinton (73).

FORELSKE: Phoebe og Ant Hampbel fotografert sammen før hun døde i 2010. Foto: Privat

Forskjellige verdener

Phoebe og hunden hennes Yoshi flyttet inn hos ham for et år siden. Siden da har paret hatt et turbulent forhold.

Ant er ofte på kjendisfester, luksuriøse reiser, gourmetmiddager og eksklusive nattklubber.

Phoebe har sosial angst, og trives best når hun får skrive dikt, male og være sammen med nære venner og familie.

Hun jobber som resepsjonist for et reklamebyrå tre ganger i uka, men møter sjeldnere og sjeldnere opp på jobb.

I åtte år har hun fått hjelp for angst og depresjoner. Siden 14-årsalderen har hun forsøkt å døyve angsten med dop og store mengder alkohol.

SKRIVEGLAD: Phoebe skriver dagbok mens familiens katt Ace ser på. Foto: Privat

De siste ukene Phoebe er i live, har forholdet hennes til Ant blitt enda mer turbulent.

Iløpet av de seks siste ukene hun er i live, flytter Phoebe ut fire ganger.

Hun bor hos venner og hos bestemoren Jeanette, og så drar hun tilbake til Ant igjen.

– Hun forsøkte å komme seg unna, påstår Phoebes bestefar Lorne Campbell (71) i en «6o Minutes»-dokumentar.

Han har jobbet som politietterforsker i 28 år, og har i ti år, sammen med Natalie Handsjuk, jobbet utrettelig for å få svar på hvordan Phoebe egentlig døde.

SMINKE: Fire år gamle Phoebe Handsjuk tar leppestift på mamma, Natalie Handsjuk. Foto: Privat

Sender bisarr tekstmelding

Morgenen før Phoebe blir funnet død, får familien, Ant og hennes nærmeste venner en urovekkende tekstmelding fra nummeret hennes.

I meldingen står det at hun at hun ligger i senga og snart skal sove, og at hun skal dra på sykehuset og spise tomatsuppe.

Hun beklager at hun sender en fellesmelding:

«Hi family. I am in bed and about to sleep and when I WAKE I will transform into the most incredible human bein you’ve ever seen … (not). I will go to hospital. It’s safer there and I hear the special tonight is tomato soup … Delicious! Nutritious! I love you all very much but not enough to send an individual text. Sorry about that, but time is sleep and I must b on my way … … Merrily, merrily, merrily. Life is but a dream.»

Dette er siste gang en melding blir sendt fra Phoebes telefon.

FAMILIEKJÆR: Phoebe sammen med lillebrødrene og mamma Natalie. Foto: Privat

Mener meldingen var oppkonstruert

Mamma Natalie blir bekymret. Hun tviler sterkt på at Phoebe har skrevet meldingen, og frykter at datteren er i fare.

Selv om Phoebe er kreativ og kan finne på å skrive merkelige ting, er det noe i meldingen mammaen ikke får til å stemme.

– Dette er egentlig en tekstmelding Phoebe kunne ha skrevet, siden den er så quirky, men på det tidspunktet den ble sendt, vet jeg at hun lå i senga og var veldig fyllesyk. Hun var heller ikke så god i grammatikk. Meldingen var altfor oppkonstruert til at den ble skrevet av henne, sier Natalie Handsjuk til TV 2.

Når tekstmeldingen fra Phoebes nummer tikker inn, er Natalie iferd med å boarde et fly hjem etter å ha jobbet ni uker i Alice Springs.

Hun ringer derfor moren sin, Jeanette, for å be henne om å se til Phoebe.

– Jeg skjønte at noe var galt, sier Natalie.

LATTERMILD: Phoebe Handsjuk avbildet sammen med faren, Leonid Handsjuk. Foto: Privat

«Sleeping beauty»

Phoebe og bestemor Jeanette har et åpent og nært forhold, og prater sammen i telefonen minst tre ganger i uka.

Phoebe har flere ganger fortalt henne om sine mange psykiske utfordringer og sitt vanskelige forhold til alkohol. Ikke minst har hun fortalt om det turbulente forholdet til Ant.

Jeanette kontakter Ant, som sier at han er på trening, men at Phoebe sov søtt da han dro hjemmefra samme morgen.

Han sier at han kan dra hjemom for å se hvordan det går med Phoebe, og deretter sender han en melding til Jeanette hvor han skriver at hun sover:

«Thx Marm, she is sleeping beauty right now and not the beast she was! Resting well n I’ve explained now is the time to heal, then when she feels OK we’ll work out a plan».

I etterkant har Ant fortalt myndighetene at Phoebe hadde en tendens til å forsvinne et par dager, for så å dukke opp igjen.

Like før Phoebe blir funnet død, har hun ifølge Ant fortalt ham at hun nylig tok ecstasy og drakk altfor mye, og at det var derfor hun ble borte flere netter.

NÆRE: Phoebe sammen med mormor Jeanette. Foto: Privat

Utover dagen forsøker flere familiemedlemmer å ringe til Phoebe, men ingen svarer.

Først når Phoebes far, Leonid, ringer Phoebe for å avtale et tidspunkt for en middagsavtale samme kveld, får han svar fra Ant.

– Hun er ikke her. Veska og nøkkelen hennes er her, så hun er nok ikke langt unna, sier han.

TANKEFULL: Phoebe på et udatert bilde. Foto: Privat

Varsles av leveringsbudet

Etter at Phoebe er blitt funnet død, er Ant en av de første beboerne som tar kontakt med politiet.

Han forteller at han akkurat fikk take-away levert på døra, og at det var leveringsbudet som spurte ham om alle politibilene utenfor blokka.

Ant tar heisen ned i kjelleren, og blir møtt av et stort politioppbud.

En av betjentene forteller at de har funnet en død kvinne i søppelrommet.

– Herregud, jeg håper ikke at dette har noe med kjæresten min å gjøre. Hun er meldt savnet, sier Ant.

Ant viser politiet ferske bilder av Phoebe. Når han i tillegg forteller om tatoveringene hun har på armen og magen, som matcher tatoveringene til den døde kvinnen, er det ikke lenger tvil om hvem som ligger i søppelrommet.

Alle e-poster er slettet

Samme kveld banker politiet på Ants dør for å undersøke leiligheten.

Der oppdager de at alle e-postene i Phoebes sendt-boks er slettet. Det er blod på datamusen, musematta og tastaturet. De finner også glassbiter og blodflekker på gulvet.

Politiet sjekker søppelluka utenfor leiligheten, men finner ikke et eneste fingeravtrykk – ikke engang Phoebes – på den.

Videre undersøkelser indikerer at det også er blod i parkeringshuset under blokken, samt i én av blokkens to heiser.

BLOD: Slik så pulten og datamusen til Phoebe ut. Blodet ble aldri analysert. Foto: Politiet

Fant alter og skriblerier

Ant forteller at han dagen i forveien kom hjem til en tom leilighet, selv om han og Phoebe skulle på middag med faren hennes like etter.

Han husker ikke om døra til leiligheten var låst eller ei.

Han sier ifølge The Age at Phoebe nok en gang var som sunket i jorden, og at det var laget et slags alter på senga.

Han sier at alteret var omgitt av tente lys.

– Alteret var et bilde av meg og Phoebe, et bilde av katten hennes og mange lapper med vrøvl på, slike lapper hun skriver når hun er dritings, sier han.

Og:

– Det rare var at Phoebe var borte, men at veska hennes var her og rettetangen hennes var påslått.

Han sier at han fant et glass på kjøkkenbenken, og at det luktet vodka av det.

Beboerne i Balencea Apartments må bruke nøkkelkort når de skal inn, men Phoebes nøkkelkort ligger igjen på kjøkkenbenken.

SÅPE: Phoebe og Natalie har det morsomt med skum i håret mens de vasker opp. Foto: Privat

Ingen undersøkelser

Uten å ha sikret seg opptakene fra alle de 14 overvåkingskameraene i blokka, forlater politiet Balencea Apartments.

Når politiet senere bestemmer seg for å sjekke opptakene fra den aktuelle dagen, er de ifølge The Sydney Morning Herald blitt automatisk slettet.

Ifølge nettstedet er også opptaksutstyrets harddisk forsvunnet.

Det eneste opptaket politiet nå har av Phoebe fra dagen hun døde, er fra da beboerne i blokka klokken 11.48 på formiddagen måtte gå ut på grunn av en falsk brannalarm.

Opptaket er det siste av henne i live.

GÅR UT: Phoebe og hunden sin, Yoshi, på vei ut av blokka etter at brannalarmen har gått. Foto: Privat

En laptop, som både Ant og Phoebe bruker og som kan inneholde viktige bevis, blir igjen i leiligheten.

Politiet tar med seg Phoebes telefon, men leverer den tilbake til Ant noen dager senere.

Når politiet ombestemmer seg og ber om å få telefonen tilbake, er også den borte.

– For meg virker det som om alt det som ble funnet i leiligheten indikerte at noe hadde skjedd der før Phoebe gled ned søppelsjakta. Jeg tror at det kanskje var en ulykke, eller en slags konfrontasjon, kanskje en panikksituasjon, sier Natalie Handsjuk.

Bare noen dager senere informerer politiet Handsjuk-familien om at de ikke kommer til å etterforske dødsfallet videre.

De mener at Phoebe tok sitt eget liv.

DYREKJÆR: Phoebe sammen med hunden sin, Yoshi, på en av bursdagene hans. Foto: Privat

Nekter å tro på politiet

– Vi fikk sjokk da politiet fem dager senere sa at ingen andre var involvert i dødsfallet. Jeg skjønner at hun i et mørkt øyeblikk kan ha bestemt seg for å forlate oss, men hun hadde aldri gjort det på denne måten og ikke på dette tidspunktet, sier Natalie til TV 2.

Phoebe hadde nemlig lovet henne å hjelpe til med forberedelsene til lillebrorens storslåtte 18-årsdag dagen etter, i tillegg til å arrangere 70-årsdagen til bestefaren påfølgende uke.

Natalie synes også at det er påfallende at skriveglade Phoebe ikke etterlot seg et selvmordsbrev, og at 24-åringen åpenbart hadde forsøkt å krype ut av det mørke søppelrommet for å redde seg selv.

– Det du ikke vil ha, kaster du i en søppelsjakt. Det er ikke et sted en vakker, ung, kreativ kvinne som ønsker å komme seg ut av et giftig forhold og starte et nytt liv velger å dø, sier Natalie til TV 2.

NÆRE: Phoebe avbildet sammen med brødrene Nikolai og Thomas. Foto: Privat

Tar saken i egne hender

Også Phoebes bestefar, Lorne Campbell (71), nekter å tro at det er snakk om selvmord.

Han, som jo i nesten tre tiår har jobbet som etterforsker i politiet, tar saken i egne hender.

– Det er for mye rart og uforklarlig rundt Phoebes dødsfall til at dette kan bli avskrevet som et selvmord, raser han.

Han får produsenten av søppelsjakten til å lage en kopi av luken, slik at han kan gjøre egne undersøkelser – undersøkelser politiet ikke har gjort.

KOPI: Phoebes bestefar Lorne Campbell blir filmet av 60 Minutes idet han viser frem kopien av søppelluken som Phoebe ifølge myndighetene klatret inn i. Foto: 60 Minutes

Søppelluken er bare 37,2 centimeter bred, altså ikke mye bredere enn en laptop. Den er dessuten plassert én meter oppe på veggen.

Luken er som en skuff. Når skuffen er lukket, faller søppelet ned i sjakten.

For at en person skal kunne komme seg ned i sjakten, må han eller hun «sitte» i skuffen, ta hendene over hodet, dytte kroppen nedover og løfte rumpa over kanten.

Kroppsvekten gjør at luken sannsynligvis blir lukket med et brak, og det er stor sannsynlighet for at armer eller fingre kommer i klem.

TRANGT: En av Phoebes venninner klarer å komme seg inn i søppelluken i 12. etasje. Foto: Lorne Campbell

Phoebe hadde ingen merker på hendene eller fingrene da hun ble funnet.

At 175 centimeter lange og 57 kilo tunge Phoebe skal ha klart alt dette i den tilstanden hun var i, attpåtil uten å skade seg før hun nådde bunnen av sjakten, er umulig.

– Phoebe ble ustø etter et par glass vin. Det krever finmotorikk å komme seg inn i luken, og det er nesten fysisk umulig, selv for en sped kvinne, å presse seg gjennom den, sier han til The Sydney Morning Herald.

For å bevise dette, filmer han når to av Phoebes venninner, som er omtrent på samme størrelse som henne, prøver å komme seg inn i luken i 12. etasje i Balencea Apartments.

Én av kvinnene klarer å komme seg opp og inn, men kun etter å ha strevd lenge.

Under et annet forsøk, får bestefaren en sterk kamerat av Phoebe til å løfte en ung og spedbygd kvinne opp og inn i kopi-luken mens hun later som om hun er bevisstløs.

Dette klarer mannen uten problemer.

TEST: En mann forsøker å løfte en «bevisstløs» kvinne på Phoebes størrelse inn i kopi-luken. Foto: Lorne Campbell

Samler inn penger på nett

I Australia kan det være vanskelig og dyrt å få en sak som dette gjenopptatt.

Saken må først vurderes av en såkalt Coroners Court, og dette kan koste de etterlatte flere hundre tusen kroner.

Først hvis denne rettsinstansen konkluderer med at dødsfallet er mistenkelig, kan saken bli gjenopptatt av politiet.

Handsjuk-familen oppretter en innsamlingside på nett, hvor mamma Natalie forklarer at det vil koste nærmere 400.000 kroner å få igang en høring.

Familien arrangerer to innsamlingsaksjoner for å samle inn penger.

Står og faller på én person

Pengene renner inn fra både kjente og ukjente som har engasjert seg i det mystiske dødsfallet.

I august 2013 starter høringen i Coroners Court of Victoria.

Høringen blir ledet av den såkalte coroneren Peter White. En coroner, som er utdannet jurist og ikke nødvendigvis har rettsmedisinsk utdannelse, skal på vegne av staten finne dødsårsaken til personer som er blitt funnet døde, samt medvirke til å utrede dødsårsaken.

Med seg har hun eller han rådgivere.

Kun hvis coroneren konkluderer med at dødsfallet kan skyldes en straffbar handling, blir saken sendt videre til politiet for videre etterforskning.

PÅ FEST: Phoebe og Ant avbildet sammen på en bytur. De var sammen i to år før førstnevnte døde. Foto: Privat

Besøksloggen ble revet ut

Handsjuk-familien, Ant Hampel, advokaten hans, resepsjonist Betul Ozulup, Phoebes psykolog, dataeksperter, medisinske eksperter, politibetjenter og ambulansepersonell, er bare noen av partene som blir innkalt til høringen.

Det kommer frem at Phoebe hadde promille på 1,6 da hun ble funnet.

Hun hadde også spor av sovemedisinen Stilnox, samt Kinin, som ofte blir brukt i drinken gin og tonic, angstdempende Duloksetin og Dextrometorfan, som blir brukt som et hostedempende middel, i blodet da hun ble funnet død.

LYKKE: Phoebe husker i 1987. Foto: Privat

Resepsjonist Betul, som fant Phoebe i søppelrommet, forteller ifølge The Sydney Morning Herald at besøksloggen hennes fra dagen Phoebe ble funnet er blitt revet ut av boka og forsvunnet.

Natalie Handsjuk sier at hun ikke forstår hvorfor politiet ikke beslagla laptopen før fire måneder etter dødsfallet, all den tid de sendte e-postene hennes var blitt slettet.

Coroner Peter White avgjør at harddisken skal saumfares.

Men, påfølgende dag trekker han tilbake avgjørelsen, og forklarer dette med at han mener at dette vil være snoking i Ant, som også brukte laptoppen, sitt privatliv.

Natalie Handsjuk sier at hun heller ikke forstår hvorfor den urovekkende tekstmeldingen som ble sendt fra Phoebes telefon ikke er blitt analysert av språkeksperter.

Hun mener at meldingen ble skrevet av en annen, kanskje av personen som drepte Phoebe.

SØSKENKJÆRLIGHET: Phoebe sammen med lillebror Nikolai. Foto: Privat

Ingen snørr eller tårer

Under høringen beskriver politietterforsker Justin O'Brien, som var den første som gikk inn i Ants leilighet, Ants oppførsel som «rar» etter at Phoebe var blitt funnet.

– Hampel gråt. Jeg så ikke rennende tårer, og det så ikke ut som om det hadde vært noen tårer der i det hele tatt. Han snufset, men det var ingen tegn til snørr i nesa. Øynene hans var ikke røde, og ansiktet hans virket helt normalt, forteller han.

Bestefar Lorne Campell får vist frem sine opptak fra søppelluke-testingen, og Ant blir spurt direkte om han var involvert i dødsfallet.

– Absolutt ikke, svarer han.

Videre forteller han at Phoebe hadde et enormt alkoholforbruk, og at hun endret personlighet hver gang hun drakk. Han sier at hun gikk fra å være stille og usikker da hun var edru, til å bli aggressiv og voldsom etter et par drinker.

Handsjuk-familien bekrefter at Phoebe ble oppfarende og irrasjonell etter bare to glass vin.

SØPPELSJAKTEN: Produsentens egen tegning av sjakten på innsiden av Balencea Apartments, som ble vist frem under høringen. Foto: Wastech Engineering

«En ekstremt trist, ung kvinne»

Under høringen beskriver Phoebes psykolog Joanna Young henne som en «ekstremt trist, ung kvinne» som begynte å misbruke alkohol og narkotika allerede som 14-åring.

Psykologen forteller at Phoebe 30. november 2010, altså få dager før hun ble funnet død, ringte henne og fortalte at hun følte seg utrygg, ensom og hjelpeløs.

Young sier at hun ba Phoebe skrive ned telefonnummerne til hjelpetelefoner, og oppsøke et sykehus.

På spørsmål fra Ants advokat om hvorfor Young ikke slo alarm, all den tid det virket som om Phoebe var suicidal, svarer hun at det er vanskelig å svare på.

PÅ TUR: Phoebe under en tur til Mallacoota, hvor mamma vokste opp. Foto: Privat

– Kanskje følte jeg at risikoen ikke var så stor og nært forestående. Det var derfor jeg foreslo hjelpetelefonene, sier hun.

Ant bekrefter at Phoebe hadde det svært vanskelig de siste ukene hun levde.

– Hun strevde daglig med å gjøre selv de enkleste ting, sier han.

Ant sier at alkoholforbruket til Phoebe var et stort problem i forholdet, men at de forsøkte å finne en løsning sammen.

– Vi var veldig glade i hverandre, sier han.

Klar tale

To måneder etter høringen, kommer coroner Peter Whites 89 sider lange konklusjon. (Vi advarer mot sterke, grafiske beskrivelser i konklusjonen.)

Avgjørelsen ryster Phoebes familie.

White har gått imot én av de to rådgiverne sine, advokaten Deborah Siemensma, og konkludert med at Phoebe døde etter å selv ha klatret inn i luken i en svært beruset tilstand.

Siemensma ønsket at White skulle erklære en såkalt «open finding», slik at politiet kan etterforske saken på nytt.

USKYLD: Phoebe avbildet i 1987. Foto: Privat

Falt 85 kilometer i timen

White skriver at Phoebe overlevde selve fallet, men at det roterende bladet i bunnen av sjakta knuste høyrefoten hennes da hun kom susende i det som kan ha vært 85 kilometer i timen, og at hun deretter døde av blodtapet.

White skriver at Phoebe klatret inn i luken i det som blir beskrevet som en «søvngjengertilstand» på grunn av all alkoholen og alle medikamentene hun hadde fått i seg.

I sin avslutning skriver White at han håper at Phoebes etterlatte nå kan legge saken bak seg og minnes henne som den hun var.

«Mitt håp er at de, til tross for det ekstra presset på Phoebes nærmeste, over tid kan fokusere på sine egne erfaringer og minner fra hennes liv og bidrag, slik at minnene (i stedet for det som er beskrevet over), skal definere hvem hun var og hva hennes liv betydde.»

Handsjuk-familien reagerer med vantro på konklusjonen, og varsler at de vil anke til Høyesterett.

HØYT ELSKET: Phoebe sammen med pappa Leonid og mamma Nathalie. Foto: Privat

Nesten umulig å anke

Familiens advokat advarer dem mot å anke, og sier at det nærmest er umulig å utfordre avgjørelsen til en coroner.

Ifølge The Sydney Morning Herald, har det kun skjedd én gang de siste åtte årene at en Coroners Court of Victoria-avgjørelse er blitt forsøkt anket.

Advokaten sier at familien kan risikere å måtte betale opp mot 800.000 i utgifter, og dette er penger familien ikke har.

I en oppdatering på innsamlingssiden skriver Natalie Handsjuk dette:

«Det er mulig å anke til Høyesterett, men på grunn av de uoverkommelige kostnadene, og usikkerheten til rettssystemet vårt, vurderer vi ikke dette steget».

Hun skriver at de 46.000 innsamlede kronene de har til overs etter høringen skal gå til en organisasjon som jobber mot vold mot kvinner.

Ny kvinne dør

Ant Hampel er sjekket ut av saken, og kan fortsette livet som før.

I 2018 begynner han, i en alder av 51 år, å date modellen og tannlegeassistenten Baillee Schneider (25).

Forholdet er turbulent, og paret gjør det slutt.

Dagen etter, 23. juni 2018, blir Baillee funnet død på foreldrenes kjøkken i Melbourne-forstaden Moonee Ponds etter å ha vært en tur i butikken.

DØDE: Baillee Schneider døde av kvelning etter å ha vært på handletur. Foto: Privat

Dødsfallet får stor oppmerksomhet i Australia, ettersom Ant for mange er kjent som samboeren til 24-åringen som døde i et søppelrom.

En rettsmedisinsk undersøkelse viser ifølge Herald Sun at Baillee døde av selvpåført kveling mens hun var full og påvirket av kokain og reseptbelagte medikamenter.

Også denne gangen blir Ant, som har alibi, sjekket ut av saken.

Delstatens sjefs-coroner Caitlin English sier dette til nettstedet:

– Frøken Schneider, mens hun var påvirket av narkotika, alkohol, reseptbelagte medikamenter og kokain, og opprørt på grunn av problemer i kjærlighetslivet sitt, tok en impulsiv avgjørelse og endte livet sitt.

BESTEVENNER: Phoebe og mamma på hyttetur året før hun døde. Foto: Privat

Venter på rettferdighet

Phoebes mamma Natalie Handsjuk har forsøkt å legge omstendighetene rundt datterens dødsfall bak seg.

Hun har mistet all tiltro til rettsvesenet, og ønsker nå å bare minnes datteren som en smart, kreativ, vakker og omsorgsfull kvinne.

Hun prøver å slå seg til ro med at hun nok aldri vil få svar på hvordan datteren døde.

– Familien vår må få la dette ligge. Nå lar vi rettferdigheten seire på egenhånd. Sammen har vi gjort det vi kunne for å hedre Phoebe, for å gi henne litt verdighet inn i døden, avslutter hun.