NM-kaniner stjålet, nå fortviler matmor: – En feig ting å gjøre

To av landets beste kaniner har blitt stjålet fra matmor Martine Sevlejordet, og nå ber hun om all hjelp hun kan få for å få norgesmesterne hjem.

Natt til 1. august opplevde matmor Martine Sevlejordet det hun karakteriserer som et mareritt.

Hun er nemlig eier av Norges beste hoppekaniner, som har vunnet NM-titler i kaninhopp.

Saide og Srena, som kaninene heter, ble ifølge Sevlejordet stjålet om natten fra uthuset deres på Tjøme.

– De to betyr utrolig mye for meg. Jeg har fått et spesielt bånd med Saide og Srena, sier en fortvilet matmor til TV 2.

Srena er norgesmester i lengdehopp i 2019, mens Saide er per dags dato landets beste kaninhopper.

Ble stjålet om natten

– Er du sikker på at de er frastjålet, og ikke forvillet seg vekk?

– Ja, 100 prosent. Jeg fant biter av et bur på gulvet, som ikke tilhører meg. Døra stod på gløtt, og det var spor i flisene at kaninene var dratt ut av buret de bor i. I tillegg mangler jeg en pose med for, line og sele, forteller hun.

– I tillegg ble de stjålet om natten da vi sov. Jeg har aldri opplevd at noen har vært på tomta vår mens vi sover. Det er nok en feig ting å gjøre, sier hun til TV 2.

Stort engasjement

Sevlejord la ut en etterlysning på sin Facebook-side, og engasjementet har ikke latt vente på seg.

Over 150 personer har delt innlegget, og innad i kaninmiljøet har man delt innlegget i både Sverige og Danmark.

Hun tror ikke det er noen som driver med kaninhopp som har vært og stjålet Norges to beste kaniner.

– Da ville vi merket det med en eneste gang. Alle kjenner alle, og folk er så glade i kaninene sine. Derfor tror jeg ingen har hjerte til å stjele fra andre, sier hun.

– De er ungene mine

– Hvilken følelse sitter du med nå?

– Ufattelig trist. Det er som å miste to av ungene sine. I tillegg er det ikke bare trist for meg, men også for kaninene. Den ene kaninen hadde en partner, som nå er deprimert. De var fryktelig avhengig av hverandre.

Hun ber nå folk som har tips i saken om å kontakte henne.

– Jeg setter utrolig stor pris på all hjelp jeg kan få. Det gjør håpet sterkere om å få de hjem raskest mulig, sier hun.