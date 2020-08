Sjøfartsdirektoratet gransker Hurtigrutens koronahåndtering

Også sjøfartsmyndighetene ser nærmere på hva som skjedde etter at det ble påvist koronasmitte.

Sjøfartsdirektoratet bekrefter til TV 2 at de gransker Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet.

– Vi har bedt Hurtigruten om dokumentasjon på om de har gjennomført sikkerhetsvurderinger som skal gjøres og hvilke beredskapsplaner de har. Sjøfartsdirektoratet forventer at det er gjort en sikkerhetsvurdering i forkant, og vil i lys av det som har skjedd ha svar på om beredskapsplanene ble fulgt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad til TV 2.

Alvestad sier at det er Sjøfartsdirektoratets ansvarsområde når det oppstår hendelser å undersøke om sikkerheten er fulgt for passasjerer og besetning.

Innrømmer rutinesvikt

Mandag morgen varslet Fylkeslegen i Troms og Finnmark at de skal granske Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet, og politiet har sagt at de oppretter en undersøkelsessak. På bakgrunn av denne vil politiet vurdere om det skal startes en etterforskning av mulige straffbare forhold, som brudd på smittevernloven.

En foreløpig evaluering som rederiet har gjort, viser at det har vært svikt i flere interne prosedyrer, opplyste Hurtigruten mandag formiddag.

32 av de smittede besetningsmedlemmene er fra Filippinene, mens de fire andre er fra Norge, Frankrike og Tyskland. Tre av de smittede passasjerene er hjemmehørende i Drammen, Rogaland og Vesterålen.

På en pressekonferanse klokken 12 bekreftet Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen ett nytt koronatilfelle etter utbruddet.

– Fra vi ga siste status i går har vi fått ett nytt smittetilfelle. Det er en passasjer fra siste seilas, som er innlosjert i Tromsø, sa Wilhelmsen.

Avlyste seilaser

Han forteller at fagfolk og kriseledelse har jobbet for fullt med å kartlegge utbruddet i helgen, og at arbeidet fortsetter utover uken.

Totalt er 36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer bekreftet smittet av koronaviruset i forbindelse med de to seilasene med hurtigruteskipet Roald Amundsen.

Mandag avlyste Hurtigruten alle seilaser inntil videre med ekspedisjonsskipene Roald Amundsen, Fridtjof Nansen og Spitsbergen.