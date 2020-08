Siden oppstarten på 1990-tallet har svenske Koenigsegg vært gjennom en enorm reise.

Selskapet har blitt en av verdens fremste superbil-produsenter, med modeller som Agera RS, One:1 og Jesko.

En annen bil som har gjort seg godt bemerket er Regera. Enkelt og greit fordi det er en av de raskeste bilene på kloden. I fjor satte den attpåtil en helt vill verdensrekord i øvelsen 0-400-0 km/t.

Ved Råda flyplass i Sverige, klarte bilen den brutale akselerasjon- og bremseøvelsen på bare 31,49 sekunder.

Regera ble først vist tilbake i 2015 og har vært i produksjon siden 2016.

Til salgs i Romania

Koenigsegg Regera har siden introduksjonen i 2015 kun blitt produsert i 80 eksemplarer. Dette er med andre ord svært eksklusive saker, og det er sjelden at en Regera dukker opp i bruktmarkedet.

Her styrer du 1.500 hk og 2.000 Nm.

Det har imidlertid skjedd nå, hos (av alle tiung) en rumensk bruktbilforhandler. Bilen som er til salgs er en 2018-modell, som kun har gått 100 kilometer siden den forlot Koenigsegg-fabrikken i Ängelholm.

Prisen på den lilla Regaraen er satt til friske 4,3 millioner euro. Det tilsvarer svimlende 46,5 millioner norske kroner.

Dersom den rumenske eieren får solgt bilen til denne prisen, vil han sitte igjen med en solid fortjeneste. Ny kostet nemlig bilen rundt 20 millioner. Vi snakker altså om mer enn en dobling av prisen, bare på et par år.

Bli med på besøk og se hvordan Audi RS lager bilene sine

Dette er bilen som nå er til salgs i Romania. Prisforlangende er 4,3 millioner euro.

Hybrid med over 1.500 hk

Det at Regera er en av verdens raskeste biler, er mye takket være hybridteknologien.

Her finner vi totalt fire motorer: En V8-er på 5 liter, samt tre elmotorer. Bensinmotoren alene er et mesterverk, og produserer 1.100 hk – altså 220 hk per liter.

Sammen med elmotorene lover Koenigsegg at samlet effekt er minst 1.500 hk og 2.000 Nm.

Det resulterer i 0-100 km/t på imponerende 2,7 sekunder. Videre klarer det svenske fartsmonsteret 0-400 km/t på under 23 sekunder.

Norske Fred er med på å bygge verdens raskeste bil

Regera er en ladbar hybrid med en elektrisk rekkevidde på opptil 35 kilometer. Om eierne bryr seg mye om akkurat det? Neppe...

Se mer av Koenigsegg Regera fra bilmessen i Geneve her: