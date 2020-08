Mistet forrige finale på grunn av politikk - nå vil han huskes for evig

Se åttedelsfinalen Sevilla-Roma torsdag 18.55 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo!

Våren 2019 opplever UEFA et mørkt kapittel når politikk får direkte innvirkning på et finalelags muligheter i en av deres store og prestisjetunge turneringer.

Den anspente politiske situasjonen mellom Armenia og Aserbajdsjan gjør nemlig at Arsenal ikke tar noen sjanser Europaliga-finalen mot Chelsea i Baku, og dermed blir Henrikh Mkhitaryan hjemme i London.

Uten den armenske teknikeren taper det som den gang var Unai Emerys Arsenal finalen 1-4, og i etterkant hagler kritikken mot både valget av Baku som finaleby og UEFAs manglende garantier for spillerens sikkerhet.

– Det er i utgangspunktet enormt problematisk hvis spillere føler de ikke kan reise til en finaleby på grunn av sin nasjonalitet eller etnisitet. Det er en politisering av fotball vi ikke ønsker, sa TV 2s fotballblogger og -ekspert Mina Finstad Berg den gang.

Les også: Cech til TV 2 i fjor: – Det skal ikke være en mulighet

Et drøyt år senere er Mkhitaryan nå del av et nytt lag som jakter finale i Europas nest gjeveste klubbturnering.

Tiden i Arsenal er omme, men som Roma-spiller har 31-åringen fått en ny vår denne sesongen. Til tross for at en skade ødela deler av sesongen, står midtbanespilleren igjen med solide ni scoringer på 20 Serie A-kamper.

BLOGGER OG EKSPERT: Mina Finstad Berg følger Europaligaen tett. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

– Det var ingen tvil om at Mkhitaryan trengte en ny start. Første halvdel av sesongen var preget av skader, men etter hvert fant han virkelig formen. Han har selv sagt at han føler seg bra og koser seg med fotballen igjen, noe jeg synes man kan se på ham, sier Finstad Berg i dag.

TV 2-eksperten husker tilbake til de dramatiske ukene for et drøyt år siden og gleder seg stort over at armeneren nå er tilbake på den ypperste europeiske stjernehimmelen.

– Det var veldig, veldig spesielt. På mange måter kan man si at han da var på sitt bunnpunkt i karrieren. Han hadde bak seg et opphold i Manchester United som ikke fungerte, og det hadde egentlig ikke fungert helt i Arsenal heller, og så kom den finalen som han ikke kunne være med på, mimrer Finstad Berg, og fortsetter:

– Han så ut som en spiller man følte hadde mistet seg selv litt. Han så rett og slett ut til å spille uten selvtillit og spilleglede. Det var veldig rart å se ham så langt nede, siden han tidligere i karrieren har vært en kreativ spiller med de små magiske touchene, overblikket og evnen til å slå de pasningene som mange andre ikke hadde sett muligheten for.

Roma har aldri vunnet i Europa: – Vil forbli i hjertene for evig

Roma har aldri vunnet en europeisk turnering, til tross for at de gjennom flere tiår har vært blant Italias ledende klubber. De spilte finale i UEFA-cupen i 1991 og i serievinnercupen i 1984.

TAPTE CL-SEMIEN: Roma slo ut Barcelona i kvartfinalen, men tapte for Liverpool i Champions League-semifinalen i 2018. Foto: Alberto Lingria/Reuters

– Vi er alle klar over viktigheten til denne turneringen. Og ikke bare fordi det gir oss sjansen til å spille i Champions League. Hvis du vinner en tittel med denne klubben, vil du forbli i supporternes hjerter for evig, sier Mkhitaryan selv i den nyeste episoden av UEFAs Europaliga-magasin som du nå kan se på TV 2 Sumo.

For at Roma skal klare å vinne denne gangen, må de imidlertid forsere flere tøffe hinder. Det første heter Sevilla, en duell som skal avgjøres med en enkeltkamp på nøytral bane i Duisburg torsdag.

– Det er to lag som har vært gode de siste månedene. Roma har funnet formen gjennom sommeren, levert flere sterke resultater og avsluttet sesongen med å slå et Juventus-lag som allerede hadde vunnet serien nå i helgen. Sevilla har sikret Champions League-spill neste sesong via en flott sluttspurt, og spesielt Lucas Ocampos har briljert, sier Finstad Berg.

Kan bli møte mot United: – Skrevet i stjernene

Hun synes det er litt synd å miste en av de to klubbene allerede på dette stadiet i turneringen, og er meget spent på hva som blir utslagsgivende for hvem som går videre. Det at Roma-laget har hatt et tøffere kampprogram, og avsluttet sesongen senere, kan spille inn.

– Dette er to av de lagene jeg i utgangspunktet ville holdt som favoritter til å vinne hele Europaligaen, og så møtes de allerede i åttedelsfinalen. Vi mister en stor kanon. Sevilla spilte sin siste kamp 19. juli, mens Roma spilte så sent som i helgen. Det er vanskelig å spå hvordan det slår ut, men det kan være fordel Sevilla, sier Finstad Berg.

PÅ PODIET IGJEN? Henrik Mkhitaryan har blomstret i Roma-farger. Bildet til høyre er fra Europaligafinalen i fjor, der han glimret med sitt fravær. Foto: Scanpix/montasje

Vinner imidlertid Mkhitaryan og klubben fra «den evige stad», venter i så fall vinnerne av Olympiakos-Wolves (1-1 fra første kamp) i kvartfinalen. Med ny seier der, kan det så fort bli en semifinale mot armenerens gamle klubb Manchester United.

– Det ville vært en litt «skrevet i stjernene-variant» for Mkhitaryans del. Det kan bli hans måte å vise at det ikke var han som var problemet og at det var andre faktorer som gjorde at det ikke fungerte for ham under Mourinho og i Manchester United. Og i tillegg tror jeg han er en fyr som er ekstra giret på å vise seg frem nettopp i Europaligaen med tanke på alt det styret som var i finalen i fjor, sier Finstad Berg.

Altomfotball.no: Se hele sluttspilltreet i Europaligaen

Også gode Mkhi-minner fra Europaligaen

Tiden i Manchester United var imidlertid ikke bare preget av negative øyeblikk, og det samme gjelder for Mkhitaryans totale opplevelse av Europaligaen som turnering. Til tross for finalefraværet i fjor, har han nemlig også svært gode minner å se tilbake på fra denne turneringen. I 2016/17-sesongen var han en av nøkkelspillerne da de røde djevlene vant den, og scoret også ett av målene i 2-0-seieren mot Ajax i finalen i Stockholm.

– Jeg ville bare at laget skulle vinne sik at jeg kunne løfte trofeet over hodet sammen med det armenske flagget. Kampen gikk som vi hadde planlagt. Vi vant 2-0, jeg scoret ett av de viktigste målene i karrieren min og jeg var utrolig glad. Jeg kan ikke forklare følelsene jeg hadde da og etter kampslutt, sier armeneren i dag.

Nå kan han altså for tredje gang på fire sesonger være med på å spille et lag frem til finalen i Europaligaen. Og det vil etter alle solemerker heller ikke bli det siste han gjør i Roma-drakt.

I Arsenal er Unai Emery erstattet av Mikel Arteta, noe som kunne gitt ham en ny Premier League-sjanse, men informerte italienske journalister har allerede gått langt i å bekrefte at Roma kommer til å hente midtbanespilleren permanent til Serie A når utlånet nå løper ut ved sesongslutt.

– Det var en stor seier da man fikk forlenget låneavtalen gjennom sommeren, og alt tyder på at han kan bli værende i Roma også neste sesong. Han ser virkelig ut til å trives under trener Fonseca, og har blomstret. Han har vært meget bra nå i sommer, og det ser ut som Roma passer ham veldig bra. Han nyter fotballen igjen, han har en helt annen spilleglede enn han hadde i England, og det kan man også se på ham, sier Finstad Berg.

I Europaliga-magasinet ser du blant annet også Munir fortelle hvorfor Sevilla passer ham så bra. Se magasinet nå, og se åttedelsfinalen Sevilla-Roma torsdag 18.55 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo!

PS! Dersom det blir ekstraomganger i oppgjøret mellom Sevilla og Roma torsdag sendes disse på TV 2 Sport 2. Dette fordi Wolverhampton-Olympiakos starter på TV 2 Sport 1 klokken 21.00!