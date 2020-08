Slik arrangerer du et korona-trygt bryllup

De siste ukene har det oppstått flere lokale utbrudd av koronaviruset i Norge. I Moss er totalt 133 personer bekreftet smittet. Smitteklyngene knyttes til personer på utenlandsreise samt en bryllupsfest.

På grunn av den pågående pandemien har mange valgt å avlyse nettopp bryllup og andre store feiringer. Men ifølge FHI sine retningslinjer kan man ha offentlige arrangementer med opptil 200 personer.

– Alle har et ansvar

Daniel Sørli er daglig leder og lege i Dr. Dropin. Han sier til TV 2 at dersom man velger å gjennomføre et bryllup med så mange samlet i ett og samme lokale, er det viktig å huske på regelen om én meters avstand og at man ikke skal håndhilse og klemme på andre.

– Alle som skal i et slikt selskap har et ansvar individuelt. Er du forkjølet, skal du ikke delta. Kommer man fra et rødt land, må man overholde karanteneregelen og heller ikke delta, sier Sørli.

Legen sier også at det kan være lurt for arrangøren å ha en liste med navn og kontaktinformasjon på alle som deltar i bryllupet. Dersom noen blir syke vil dette gjøre det lettere for myndighetene å finne ut hvem som kan ha blitt smittet.

– Folk er usikre

Heidi Huse Myrmo i Bryllupshjelperen sier at det først og fremst har vært mye usikkerhet blant folk om hvorvidt man kan arrangere bryllup eller ikke.

– Folk er usikre på hvordan det blir og om man klarer å holde et forsvarlig bryllup, sier Huse Myrmo til TV 2.

Til tross for usikkerheten er det mange som velger å gjennomføre bryllupene.

– Men det blir nok ikke det samme bryllupet som de hadde tenkt seg, sier hun.

Hun tror likevel koronaen kan åpne for nye, kreative løsninger i en bryllupsfeiring.

– Noen velger å gjøre det til noe morsomt, et eksempel kan være å lage sin egen etikett på håndspriten, dele ut munnbind til gjestene og toastmasteren kan si at nå er det tid for dans, med en og en på gulvet, sier bryllupsplanleggeren.

Antiklimaks

Hun tror det har vært vanskelig for folk å ta valget om å utsette bryllupet.

– Mange har planlagt i ett år allerede, og det blir et antiklimaks selv om man vet at det kommer igjen neste år, sier hun.

Huse Myrmo anbefaler alle som har utsatt bryllupet til neste år, om og ikke drøye planleggingen ytterligere.

– Det er mye man skal tenke på når man skal planlegge på nytt, sier hun.