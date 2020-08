Norsk proffsyklist måtte trekke seg fra ritt etter uregelmessig hjerterytme

August Jensen må til undersøkelser i Norge etter å ha hatt 180 i puls i over to timer i stekende hete i Frankrike i helgen. Han håper det «kun» er snakk om heteslag.

August Jensen fikk en svært tung og ubehagelig start på den «nye» sykkelsesongen i helgen.

I rittet Route d'Occitanie, hvor blant andre Chris Froome og Egan Bernal deltar, måtte nordmannen stå av på dag to etter at «hele hjertet strammet seg når jeg pustet dypt inn».

– Jeg fikk heteslag på første etappe. Jeg kom fra 20 grader i Norge til 40 grader og en 190 kilometer lang etappe i Frankrike. Jeg hadde puls på over 190 slag i minuttet i over en time, og 180 slag i minuttet i to timer. Selv da det gikk rolig, forteller Jensen til TV 2.

Uregelmessig hjerterytme

28-åringen fullførte den første etappen, men bodøværingen fikk ikke pulsen under 90-100 slag utover kvelden.

– På etappe 2 gikk det greit siden det «kun» var cirka 30 grader, men etter hvert på etappen begynte jeg å slite med uregelmessig hjerterytme. Det kunne variere med ganske mange slag på samme intensitet, og jeg kjente hele hjertet stramme seg så mye at det var direkte vondt når jeg pustet dypt inn. Jeg valgte derfor å svinge ut fra feltet og bryte med 40 kilometer igjen, sier Riwal Readynez-rytteren, og poengterer:

– Med alle dødsfallene og hjerteproblemene i sykkelsporten de siste årene følte jeg at det ville ha vært egoistisk og dumt å fortsette uten å være sikker på at det ikke var farlig.

– Antar at varmen var den avgjørende faktoren

Nå vil Jensen hvile litt, før han skal sjekke ut hjertet når han kommer hjem til Norge.

Han påpeker at det ikke har noen sammenheng med korona, og at heteslag er den enkle forklaringen på det.

– Det var mer ubehagelig enn skremmende. Vanligvis sier beina og melkesyren stopp, men jeg kunne nærmest sitte og prate med sidemann og kjenne hjertet på innpust. Man blir litt bekymret, men jeg antar at varmen var den avgjørende faktoren. I Norge skal jeg ta noen tester og en stresstest for å utelukke mer seriøse problemer, avslutter han.