– Her får du ikke bare en bil, camper, et klenodium, eller et investeringsobjekt, men også en livsstil.

Slik begynner annonseteksten på en av de mest sjarmerende campingbilene som ligger ute på nettstedet Finn.no akkurat nå.

Bilen er etter bildene å dømme en velholdt, litt patinert, men fullt operativ VW T2 og selvfølgelig helt ferieklar Volkswagen Westfalia camper fra 1977.

Det kan jo absolutt være noe å tenke på, om du har en ferieuke eller to til gode fortsatt. Og kanskje ikke har brukt opp alle feriepengene dine heller.

Dette ser da riktig så trivelig ut? Faksimile fra finn.no

Ganske sjelden vare

For det er nemlig slutt på den tiden da man nærmest fikk slengt slike biler etter seg. Her har det virkelig skjedd noe med prisene de siste årene i det internasjonale markedet. De har nemlig steget – og ikke bare litt, heller ...

Mye handler nok om retro, nostalgi, mimring og at det enkle liv er "in" for tiden. Dessuten det faktum at det ikke er mange igjen av disse originale Westfalia-camperne.

Men sjel, sjarm og mange lange og misunnelige blikk får man i alle fall for pengene. Og hvem drømmer ikke om en hyggelig biltur i rolig tempo, stoppe der det passer og nyte det å være underveis, i vakker natur, med hyggelig småveier, fuglekvitter, lokale severdigheter, en like lokal baker som i tillegg til fersk og velduftende bakst også har god kaffe?

Er ikke helt feil, det. Og om du kjenner kallet, og må-ha-begjæret river og sliter i deg, så er altså denne bilen til salgs nå. For en drøy halv million kroner.

Nå selges "hippiebussen" – og billig er den ikke ... Faksimile fra finn.no

Fra da verden var et langsommere sted

Hele bilen er et nostalgisk flashback og en reise bakover i tid. Til den gangen bensinen var rød og luktet godt, bilmusikken kom fra en skurrete bilradio, ingen hadde mobiltelefon – og internett og GPS fortsatt var noen årtier unna.

Et papirkart fra den lokale BP-stasjonen var det man trengte for å finne fram. Bilen er rett og slett fra en tid da verden var et litt langsommere sted.

Den fremstår som et av svært få "ubesudlede" eksemplarer. Den har original innredning, og original lakk. Bilen er svært godt vedlikeholdt, men aldri restaurert. Blomster-dekoren er klistremerker, og kan derfor enkelt fjernes for å få bilen tilbake til 100 prosent originalt utseende, sier annonsen.

Hippiebuss

Den forteller også at bilen opprinnelig kommer fra USA, nærmere bestemt California, og har derfor "California specification" som innebærer en 2.0L typ4-motor (som er nyrestaurert) med innsprøytning, sammen med automatgir.

Disse bilene ble jo også kjent som Hippiebusser. Utover på 70-tallet var godt brukte eksemplarer med en gjeng glade og fargerike ungdommer i slengbukser, runde solbriller og pannebånd ombord et vanlig syn. Kanskje har også denne, med sin californiske bakgrunn, også hatt sin del av Flower power-perioden? Ikke vet vi ...

Men bilen er i alle fall registrert som bevaringsverdig og behøver ikke ny EU-kontroll før om fem år. I mellomtiden håper vi at nye eiere har tatt over "tidsmaskinen" av en bil og fått seg noen skikkelig fine ferieturer med den.

