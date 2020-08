Reagerer på studielån-regel: – Hårreisende og idiotisk

Stortingsrepresentant krever at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) skal legge mer til rette for at voksne kan ta utdanning.

KREVER OPPRYDNING: Elise Bjørnebekk-Waagen (t.v.) mener regelverket ikke ligger til rette for at folk kan utdanne seg i voksen alder. Camilla Moen (t.h.) har tidligere fortalt sin historie til TV 2. Foto: Privat/TV 2

Da stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) leste saken om Camilla Moen som ikke får studielån på grunn av noe hun gjorde for 20 år siden, reagerte hun kraftig.

– Jeg synes det er hårreisende. Å straffes for å droppe ut av en utdanning for 20 år siden er helt idiotisk, sier politikeren.

Paragraf 71 i Lånekassens forskrift om utdanningsstøtte sier at søkere som er mer enn 60 studiepoeng forsinket, ikke har rett til lån og stipend før semesteret etter at forsinkelse som overstiger 60 studiepoeng er hentet inn.

– Når man blir møtt med hindre som gjør at det å studere i voksen alder ikke er en reell mulighet, da kan ikke regjeringen stå på talerstolen og snakke om at det er mulig å utdanne seg hele livet, sier Bjørnebekk-Waagen.

Nå forventer stortingsrepresentanten at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) rydder opp.

– Han må sørge for at Camilla får mulighet til å begynne på sykepleien med den støtten hun burde ha krav på. I tillegg må regelverket tilrettelegges bedre for voksne som vil studere.

– Allerede gjort endringer

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Aase Marthe Johansen Horrigmo (H), sier de ønsker at flere voksne skal ta utdanning, og jobber med å gjøre Lånekassen mer fleksibel.

– Vi har allerede gjort mange endringer, og jobber med flere. Dette er en forholdsvis ny problemstilling som vi tar med oss inn i dette arbeidet.

Hun opplyser at Lånekassen fra høsten av tilbyr større fleksibilitet og bedre ordninger for voksne. Dette innebærer høyere aldersgrense for å søke lån, at kravet om minst 50 prosent studiebelastning fjernes og at du kan få tilleggslån om du er over 30 år.

Vil ta det videre i Stortinget

Arbeiderpartiets Bjørnebekk-Waagen sier økonomi er det største hinderet for voksne som vil studere, fordi mange har huslån og en familie å forsørge. For noen er det i realiteten umulig å studere som voksen uten studielån.

– Det er 20 år siden Camilla studerte sist, og hun har betalt ned hele lånet. Her må man gå inn i regelverket og se hva som er hensiktsmessig. Man burde vurdere etter livssituasjon.

Politikeren vil ta problemstillingen opp i Stortinget, og spørre statsråden hva han har tenkt til å gjøre med saken.

– Dette skal jeg følge opp videre, sier hun.