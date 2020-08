Fikk bot selv om han stod på gratisparkeringen – ser du hvorfor?

Onsdag forrige uke parkerte Pawell Patella ved Helseparken i Sandefjord for å gå på treningsenteret.

Klokka var 19.30. Etter klokka 18 er parkeringen gratis ved Helseparken, men likevel fikk han parkeringsbot.

SURE PENGER: Parkeringsboten Pawell Patella fikk forrige uke. Foto: Privat

Nå ønsker Patella å advare andre om å gjøre samme tabbe som ham.

– Dette er helt tullete. Jeg fikk bot uten å vite at jeg gjorde noe galt, sier Patella til TV 2.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte saken.

Ingen plassmangel

Patella sier til TV 2 at han parkerte rundt 19.30, og at det kun var fire andre biler der.

Da han kom tilbake 40 minutter senere, lå det en gul lapp på frontruta som var blitt skrevet ut klokka 20.04.

– Jeg ble veldig sint. Jeg har sett biler stå parkert der flere ganger før, og de har ikke fått bot. Ingen vet at det er forbudt å stå der. Siden det bare var noen få andre biler der, var det ikke akkurat plassmangel, sier han.

Manglet hvit stripe

Årsaken til at Patella fikk parkeringsboten, er at det ikke var en hvit stripe langs asfalten på førersiden av bilen hans.

Med andre ord stod han utenfor oppmerket felt, men godt innenfor busken og kantstenene som går langs parkeringsplassene.

– Han har parkert i det såkalte manøvreringsfeltet, og der skal man ikke stå. Man skal parkere på oppmerket plass, enkelt og greit, sier enhetsleder i Sandefjord kommunes parkeringsovervåkning, Terje Jalland til TV 2.

– Kan dere ikke bruke skjønn når bilen åpenbart ikke er til hinder for noe på den nærmest tomme gratisparkeringen?

– Skjønn, nei? Det er ikke sånn at du kan kjøre i 200 km/t på motorveien bare fordi det ikke er andre biler der. Man må parkere på oppmerket felt, uansett om resten av parkeringsplassen er tom eller om klokka er 04 på natta.

BILDEBEVIS: Parkeringsvaktens tok dette bildet for å dokumentere feilparkeringen. Foto: Parkeringsovervåkningen i Sandefjord kommune

Jalland forklarer at det manøvreringsfeltet alltid skal være tomt, slik at for eksempel lastebiler eller brannbiler kan komme seg frem.

Parkeringsvakter på gratisparkeringen

Sandefjords Blad skriver at de kommunale avgiftsplassene i Sandefjord, med unntak av Engø p-plass, er regulert med avgift fra klokka 08 til 18 på hverdager, og klokka 08 til 16 på lørdager.

Likevel jobber parkeringsvaktene når gratisparkeringen trer i kraft.

– Kjøretøy blir ikke kontrollert for betaling etter klokka 18 på hverdager og klokka 16 på lørdager, men parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting på området, forklarer saksbehandler i parkeringsovervåkningen, Hege-Karin M. Ødegård overfor nettstedet.

Har gitt opp å klage

– Jeg må få si at kommunen er veldig strenge. Jeg skjønner ikke hvorfor de gir folk bot på en gratisparkering på kveldstid. Jeg skjønner problemet hvis det var på dagtid og mange biler, men jeg stod ikke i veien for noen. Det var et ærlig uhell, sier Patell, som mener at kommunen burde gjøre bilister oppmerksomme på hvor det ikke er lov å stå.

– Kan de ikke bare sette opp et skilt eller skrive noe på asfalten, så skjer det ikke misforståelser, foreslår han.

Patella sier til TV 2 at han håpet på at han kunne klage på boten, men at han etter parkeringssjefens uttalelser overfor TV 2 innser at det ikke er mulig.

– 600 kroner er sure penger, og jeg syntes at det er dumt at jeg må betale når jeg trodde at jeg gjorde det riktige, sier han.