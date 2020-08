Utelukker seg selv som kandidat til Brann-jobben

Ifølge TV 2s ekspert er Kåre Ingebrigtsen og David Nielsen de to mest aktuelle kandidatene for trenerjobben i Brann. Bergenseren Kjetil Knutsen utelukker seg selv.

Etter ni poeng på de siste ti kampene og ingen tegn til bedring, er Lars Arne Nilsen nå ferdig i Brann. Det melder Bergens Tidende.

Nilsens jobb har vært omdiskutert lenge, etter skuffende resultater og spill over lengre tid. Han beholdt jobben med et nødskrik i fjor, til tross for å ha mistet tilliten hos store deler av spillergruppen.

Det er ikke klart hvem som skal ta over etter Nilsen. Ifølge TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er det flere potensielle kandidater.

– Brann vil være en såpass attraktiv klubb for mange, så det er nok mange som håper på en telefon fra Bergen nå. Det er mange gode kandidater, sier Mathisen.

– På kort sikt er det kanskje mest sannsynlig med en midlertidig løsning. De har jo Karadas og El Fakiri i klubben allerede, som er involvert i arbeidet med de litt yngre spillerne. Kanskje de kan involveres på øverste nivå.

Azar Karadas og Hassan El Fakiri hadde begge fast plass på Brann-laget som tok gull i 2007, og jobber nå i Brann-akademiet.

Dårlig timing for Kjetil Knutsen

Kjetil Knutsen er et hyppig nevnt navn i forbindelse med trenerjobben i Bergen, men Mathisen tror ikke Knutsen forlater Bodø/Glimt med det første.

– Det er klart at Brann drømmer om Kjetil Knutsen. Han har familie i Bergen og supporterne drømmer om at han skal komme til Bergen. Det er ingen tvil om at Brann vil sjekke det ut, men det er kanskje ikke realistisk. Timingen for hans del er alt annen enn god, sier Mathisen.

Knutsen selv omtaler sparkingen av Nilsen som trist.

– Først og fremst vil jeg si at det er veldig trist. Det er den andre kollegaen som har mistet jobben så langt i år. Det forteller at treneryrket er brutalt, sier Knutsen til TV 2.

Ingenting tyder på at Knutsen, som kommer fra Arna rett utenfor Bergen, ønsker å vende tilbake til hjembyen.

– Jeg er trener for Bodø/Glimt og stortrives med det. Jeg føler meg veldig privilegert som får ha denne jobben. Bodø/Glimt er en klubb som har satset på meg og min lojalitet er veldig stor, sier han.

– Jeg har vært veldig tydelig på min situasjon. Det er veldig viktig nå at Brann får gjøre sin prosess med tanke på veien videre, understreker Knutsen.

– Kåre Ingebrigtsen er ledig og sikkert klar

Jesper Mathisen lanserer to potensielle kandidater til jobben, som han mener kan skape engasjement rundt Brann.

– Kåre Ingebrigtsen kan være en aktuell kandidat. Ingebrigtsen kunne passet godt inn i Bergen. Han er ledig på markedet og sikkert klar for en ny trenerjobb. Det er i mitt hode det mest aktuelle nå, sier Mathisen.

Den tidligere Rosenborg-sjefen er ordknapp når TV 2 spør ham om koblingen.

– Det har jeg ingen kommentar til akkurat nå, svarer Kåre Ingebrigtsen.

Mathisen spekulerer videre på om en dansk kjenning kan returnere til Bergen.

– Ellers så kan David Nielsen, som tidligere spilte i Brann, være en god kandidat. Han jobber nå som trener i Danmark. Han kunne nok satt fyr på Bergen, tror jeg. David i Brann hadde vært stort, sier Mathisen.

David Nielsen spilte 33 kamper for Brann i 2009 og 2010. Før han forlot Brann var han også en del av trenerteamet til Rune Skarsfjord og Patrik Hansson. Nielsen er nå trener i danske AGF Aarhus og har tidligere trent Nest-Sotra, Strømsgodset og Lyngby.

Uansett hvem det blir som tar over sjefsstolen på Brann Stadion, må vedkommende ifølge Mathisen oppfylle ett krav.

– Den nye sjefen som kommer til Bergen må elske Press. Det er det fortsatt mange trenere som gjør. Det skal bli spennende å se hvem Brann og Rune Soltvedt drar opp av hatten, avslutter Mathisen.