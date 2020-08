Har kjøpt seg hytteperle

Jon Almaas (52) er kanskje mest kjent for å ha ledet «Nytt på nytt» på NRK. De siste årene har han jobbet for TVNorge med blant annet «Praktisk info». I år vant han kjendisversjonen av 71 grader nord.

Nå melder Telemarksavisa at programlederen har bladd opp 13,2 millioner kroner for ny hytte i Kragerø. Prisantydningen var på 13,9 millioner, så Almaas fikk den 700.000 kroner under prisantydning.

Tomten er på hele 17,5 mål med hytte, eldhus og et båthus. Eiendommen har også egen brygge. Selve hytta har seks soverom, så det er nok plass å boltre seg for familien Almaas.

Før sommeren solgte programlederen hytta på Stabbestad i Kragerø for 5,5 millioner kroner. Ifølge Telemarksavisa tjente han to millioner kroner på dette salget.

I 2017 hadde Almaas en inntekt på rundt 3,6 millioner kroner.