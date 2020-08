Brudd for Love Island-paret

Under innspillingen av TV 2-realityserien Love Island i vinter ble Iselin Nordøy (24) og Omid Rosander (25) kjærester. Etter to måneder med TV-innspilling i en villa i Argentina, kom paret på en andreplass i realityprogrammet.

Nå er forholdet slutt, etter fem måneder som kjærester. Det avslører Nordøy i en Youtube-video.

«Den siste uken har vært veldig tøff», starter hun videoen med. Videre bekrefter hun at det er slutt mellom dem.

«I det ene øyeblikket så pakker jeg ned leiligheten min og snakker om at jeg har lyst til å flytte sammen med Omid, og i det neste så er han nærmest helt ute av livet mitt», sier hun i videoen.

Det tidligere kjæresteparet har tidligere fortalt til TV 2 at de ønsket å bli samboere. Før Love Island-innspillingen var Rosander bosatt i Kristiansand, mens Nordøy bodde i Oslo. Da begge ble permittert under korona-krisen tidligere i år, bodde de sammen i de to byene på skift.

Rosander bekrefter bruddet til TV 2, men han ønsker ikke å gi noe ytterligere kommentar.

TV 2 har også vært i kontakt med Nordøy, og hun ønsker ikke å tilføye noe mer utover det hun forteller i Youtube-videoen.

Fire Love Island-par

I årets Love Island-sesong stod det igjen fire kjærestepar til slutt, men nå er forholdet over for to av dem.

I FINALEN: Tre par møtte hverandre i Love Island-finalen: Omid Rosander og Iselin Nordøy, Ali Esmael og Mie Mack Cappelen, samt Johannes Klemp og Nora Haukland. Foto: TV 2

I vår avslørte Thammy Dias og Nate Kahungu at forholdet deres var over.

Vinnerparet Nora Haukland og Johannes Klemp har blitt samboere, og tredjeplassen Mie Mack Cappelen og Ali Esmael har tidigere fortalt TV 2 at de planlegger å flytte sammen på sikt.

Tidligere i sommer ble det kjent at TV 2 skal lage en ny sesong av Love Island, som kommer på TV i 2021.