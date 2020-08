Fotballryktene: – United-direktør i møte med agenten til brasilianer

Express refererer til RMC Sport, som skriver at Manchester United-direktør Ed Woodward har vært i samtaler med agenten til Lille-midtstopper Gabriel Magalhaes om en mulig overgang. United er interessert i å styrke midtforsvaret og den 22-årige brasilianeren pekes på som en mulig løsning. Også Everton og Napoli skal ha vist interesse, men ingen konkrete bud er foreløpig kommet på bordet til Lille.

Calciomercato skriver samtidig at Chris Smalling og Alexis Sanchez, som begge har vært på utlån i Serie A, brukes som smøremiddel for å lokke til seg Inters Milan Skriniar.

Det jobbes hardt for at stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang skal takke ja til en ny kontrakt og bli værende i Arsenal. Ifølge Mirror ønsker 31-åringen, som har ett år igjen av kontrakten, en ny treårsavtale verdt 2,9 millioner kroner i uken.

Arsenal har troen på en ny æra under Mikel Arteta, og pengene til å signere stjernespillere og forlenge med profiler som Aubameyang skal frigjøres ved å gi slipp på en rekke av lagets spillere. Daily Mail skriver at blant andre Alexandre Lacazette, Hector Bellerin, Matteo Guendouzi, Lucas Torreira, Henrikh Mkhitarjan, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi og Rob Holding alle kan bli solgt. Atlético Madrids Thomas Partey, Chelseas Willian og Barcelonas Philippe Coutinho nevnes alle som spillere ønsket av Arteta på Emirates.

Teamtalk viser til Mundo Deprotivo og skriver at det er svært sannsynlig at Liverpool henter Bayern Münchens midtbanespiller Thiago. Den nybakte Premier League-mesteren skal være villig til å betale de drøyt 320 millionene Bundesliga-giganten ønsker seg for 29-åringen.

The Sun skriver at Liverpool-spiss Divock Origi pekes ut som et mulig spisskjøp for Aston Villa, som er på jakt etter en målscorer som kan skyte dem ut av nedrykksstriden neste sesong.

Daily Star skriver at Chelsea har pekt ut Burnleys Nick Pope som en løsning på keeperproblemet. Kepa Arrizabalaga har hatt en svak sesong og fått mye kritikk. Fra før er også Ajax-keeper André Onana og Atlético Madrids Jan Oblak blitt koblet til Chelsea.