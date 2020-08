Mener USA er i ny korona-fase: – Dere er ikke immune

Deborah Birx advarer om at det nå er usedvanlig stor utbredelse av koronaviruset i USA.

– Det vi ser i dag er annerledes enn i mars og april, sa Deborah Birx til CNNs «State of the Union» søndag.

Videre opplyste hun at koronaviruset er «usedvanlig utbredt» i USA i dag, i forhold til hva det var den gang.

– Dere er ikke immune

Birx, som er ansvarlig for å koordinere innsatsen mot koronaviruset ved Det hvite hus, understreket at amerikanere er nødt til å følge retningslinjer for å unngå smitte, noe som inkluderer å bruke masker og å praktisere sosial distanse.

Hun sa også at man bør vurdere å bruke maske hjemme, dersom man bor sammen med flere generasjoner i samme bolig.

– Til alle som bor i landlige områder: Dere er ikke immune eller beskyttet mot dette viruset, sa hun.

Hardt rammet

USA er nå det landet i verden som er hardest rammet av koronaviruset.

Sent søndag kveld var det påvist over 18 millioner smittetilfeller. Over halvparten av disse er registrert i USA, Latin-Amerika eller Karibia, ifølge nyhetsbyrået AP, som har gjort en gjennomgang av smittetallene.

I USA er det registrert 4.657.693 koronasmittede og 154.793 døde. Brasil ligger på andreplass, med 2.733.677 registrerte smittede og 94.104 døde.

India er det tredje hardest rammede landet, med 1.750.723 registrerte tilfeller og 37.364 døde som følge av viruset.