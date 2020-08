Fant kjæresten skutt og drept i hagen: – Jeg kommer aldri til å glemme det jeg så

De siste tre ukene har vært uvirkelige for Frøydis Halvorsen og Nemi Riksen.

11. juli ble 43 år gamle Christian Halvorsen skutt og drept utenfor sitt eget hjem i Askim mens han sto og grillet.

– Det er helt uvirkelig. Min snille, gode Christian har blitt drept. Jeg kan fortsatt ikke forstå at det har skjedd, sier Christians samboer Nemi Riksen til TV 2.

Det var hun som fant Christian i hekken utenfor huset med alvorlige skuddskader.

– Jeg kommer aldri til å få de bildene ut av hodet. Det slår meg helt i bakken, sier Riksen.

GRILLET: Christian ble skutt mens han sto i hagen og grillet. Kripos og politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser i hagen i flere uker. Foto: Geir Olsen

Snudd på hodet

Vanligvis er det fullt av latter og liv i det hvite rekkehuset til Frøydis Halvorsen i Askim. Nå er alt snudd på hodet.

– Han hadde alltid et smil om munnen og fikk alle til å le. Det var aldri et kjedelig øyeblikk med Christian, sier Riksen.

– Jeg savner han så intenst. Det er helt umulig å beskrive, sier Christians mor Frøydis Halvorsen.

Etter drapet flyttet Nemi og Christians ti år gamle datter inn i hos svigermoren. De prøver å finne støtte i hverandre.

– Jeg er så ubeskrivelig glad for at vi har hverandre. Vi kan bytte på å være den som trøste og den som gråter, sier Halvorsen.

I stuen har de dekorert med bilder av Christian og hver morgen tenner de et lys for å minnes ham. Det siste bildet ble tatt bare en uke før drapet.

BILDER: Familien finner trøst i å se på bilder av Christian. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi var på ferie og jeg husker at han var så glad da vi tok det bildet. Det er helt uvirkelig at vi noen uker senere bruker bildet på en invitasjon til begravelsen hans, sier Riksen.

Glemmer aldri det hun så

Det var Nemi som fant Christian den søndagen for tre uker siden. Hun skjønte raskt at noe ikke var som det pleide.

– Jeg synes det var rart at lyset ikke var skrudd på, så jeg ropte navnet hans, men jeg fikk ikke noe svar. Da jeg gikk ut i hagen og så han der, fikk jeg helt sjokk, sier Riksen.

Det som skjedde videre var så uvirkelig for Nemi at hun følte at hun var med i en film. Hun satte umiddelbart i gang med livreddende førstehjelp og fikk varslet politi og ambulanse.

– Jeg nektet å akseptere at han faktisk var død, sier Riksen.

Det hun så og opplevde den kvelden vil være med henne for alltid, og hun tenker ofte på om hun kunne gjort noe annerledes.

– Tenk om jeg hadde kommet hjem litt tidligere. Eller om jeg hadde vært bedre på å ta hjertekompresjoner eller om jeg fikk han ned på bakken tidligere. Kunne jeg gjort noe annerledes?, sier Riksen.

Revet vekk

Det er fortsatt vanskelig for Nemi og Frøydis å snakke om det som har skjedd.

– Det er en smerte som er helt ubeskrivelig. Hvis han hadde vært syk, så hadde vi kanskje fått tid til å forberede oss, men han ble bare revet bort, sier Frøydis Halvorsen.

Hun sier at det gjør ekstra vondt at han døde på en så brutal og grusom måte.

– Jeg tenker jo mye på hva han tenkte og følte. Jeg lurer på om han skjønte hva som kom til å skje og om han hadde vondt, sier Halvorsen.

MANGE TANKER: Frøydis hat mange tanker og spørsmål om Christians siste minutter. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er så uvirkelig at sønnen min har blitt skutt. Det føles som at jeg er med i en dårlig krimserie. Dette er ikke noe som skal skje i virkeligheten.

To menn siktet

Seks dager etter drapet ble to menn pågrepet og siktet for drap eller drapsforsøk.

– De er begge kjenninger av politiet og har vært involvert i straffesaker tidligere, sier Olav Unnestad, leder for fellesoperative tjenester i Øst Politidistrikt.

Begge de siktede mennene nekter straffskyld.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han har ingenting med den straffbare handlingen å gjøre, sier 49-åringens forsvarer Tor Fagermo Sæter til TV 2.

En 32 år gammel mann er også siktet. Han var ifølge sin forsvarer en bekjent av Christian Halvorsen, men ikke noe mer enn det.

Politiet etterforsker fortsatt saken for fullt og utelukker ikke at det kan bli gjort flere pågripelser.

Føler med familiene

Frøydis synes hele situasjonen er tragisk og tenker mye på alle som blir rammet av drapet.

– Vi er flere familier som har det vanskelig. Jeg synes jo utrolig synd på familiene til de som er siktet oppi alt dette. Jeg kan ikke tenke meg hvordan de har det, sier Halvorsen.

Hun synes likevel at det er uforståelig at noen har vært i stand til å drepe Christian.

– Jeg skjønner ikke hvorfor det har skjedd. Det føles så utrolig urettferdig. Han er borte for alltid, men det vil komme en dag hvor de som har gjort dette slipper fri, sier Halvorsen.

Tårevåt begravelse

Forrige fredag ble Christian bisatt i en fullsatt Askim kirke. Venner og familie fra hele landet samlet seg for å ta et siste farvel.

VERDIG: Familien synes det ble en verdig begravelse. Foto: Privat

– Det var en utrolig rørende seremoni, sier Halvorsen.

Nemi synes det ble en verdig begravelse. Hun bestemte seg for at hun skulle holde en tale under bisettelsen, selv om tanken skremte henne.

– Jeg måtte gjøre det for Christian, men jeg var ikke sikker på om jeg skulle klare det. Jeg aner ikke hvor jeg fikk styrken fra, sier Riksen.

Hun brukte talen til å takke Christian for livet de hadde sammen.

«Takk for alt du gav meg. Jeg kommer til å elske deg så lenge det er hjerteslag i kroppen», sa Riksen i talen sin.

– Til og med kameramannen måtte tørke tårer da Nemi holdt tale. Det var så utrolig vakkert og trist, sier Halvorsen.

NERVØS: Nemi var ikke sikker på om hun kom til å klare å fullføre den rørende talen. Foto: Privat

Familien vil takke venner, bekjente og nærmiljøet for all støtten de har fått gjennom den vanskelige tiden. I stedet for gaver ønsket familien at gjestene skulle gi pengestøtte til utdanningen til Christian og Nemis datter.

– Jeg blir helt overveldet over responsen vi har fått. Det betyr så mye, og det viser hvor mye Christian har betydd for andre, sier Riksen.

– Passe på jenta hans

Både Frøydis og Nemi har gruet seg til å snakke med pressen, men synes det er viktig at Christian blir husket som mer enn bare et drapsoffer.

– Han var bare snill og god mot alle. Han var utrolig opptatt av rettferdighet og ville bare at alle skulle ha det bra. Han kunne sendte meg meldinger helt ut av det blå for å si at han elsket meg, sier Halvorsen.

Nemi sier at hun er evig takknemlig for at hun møtte Christian for 12 år siden.

– Han ga meg livet. Han ga meg glede og gjorde meg sterk. Også ga han meg en helt fantastisk datter, som er lik pappaen sin på så mange måter, sier Riksen.

– Jeg skal passe på den lille jenta hans og passe på at hun aldri glemmer hvem pappaen sin var.