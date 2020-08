Det starter grått men så blir det blått: – Absolutt muligheter for knallvær i uka som kommer

Trodde du at det fine sommerværet var over? Tro om igjen, for meteorologen har en skikkelig gladnyhet til alle som vil ha mer sol.

Nesten hele Sør-Norge må belage seg på vått vær i starten av uka. Men smører du deg med tålmodighet noen dager så kommer meteorologen en god nyhet.

– Det starter dårlig, men inn mot helga så vil det snu. Vi snakker potensielt mye blå himmel og sol, sier Lillian Bergheim, vakthavende meteorolog i StormGeo til TV 2.

Store deler av Nord-Norge har hatt det fineste været i juli. På mandag ser det ut til at Nord-Norge igjen vil bli vinneren.

– Prognosene vi sitter med nå, viser at det for Nord-Norge sin del, så ser det ut til at mandagen blir bra. Helt fra Bodø til Stavanger og Østlandet vil få regn. Men nord for Bodø og mot Troms og Finnmark vil få opphold med sol på mandag, forklarer meteorologen.

Ikke bare Nord-Norge kan glede seg over solen. Helt sør i landet vil også solen titte frem.

– Sørligste delen av Sørlandet kan få mye sol på mandagen, og det vil fortsette utover tirsdagen, sier Bergheim.

Regner flytter seg

På tirsdagen ser ut til at det regnværet som har ligget fra Bodø og sørover vil flytte på seg. Dessverre for de i Troms og Finnmark så vil de mørke skyene flytte seg dit.

– Det ser ut til at regnværet som har preget Østlandet, Vestlandet og Trøndelag vil flytte seg nordover. Så på tirsdag kan det bli opphold med glimt av sol i stort sett hele Sør-Norge, opplyser meteorologen.

– Uheldigvis for de i nord så vil Troms og Finnmark trolig få regnvær på tirsdagen, utdyper hun.

Knallhelg

På onsdag gir prognosene regn i Sør-Norge og Troms og Finnmark, mens i Trøndelag og Nordland vil det bli opphold.

Fra torsdag og inn mot helga har meteorologen en skikkelig gladmelding for de som føler at sommeren hadde for lite sol.

– Det er gode muligheter for knallvær. For på torsdag og inn mot helga så er det stigende temperaturer, og gode muligheter flere dager med sol i hele Sør-Norge, sier meteorologen.

– Det ligger an til å bli over 25 grader i helga for Sør-Norge, men for Vestlandet kan det komme noen byger utover lørdagen, forklarer hun.

For Nord-Norge sin del blir det litt dårligere inn i helga.

– Det ser ut til at været skifter litt. Nord-Norge, som har hatt finere vær enn resten av landet i stort sett hele juli, vil få grått vær med regnbyger, sier meteorologen.