Carlsens finalemotstander klar – Nepomnjasjtsjij vant semifinalen

Jan Nepomnjasjtsjij måtte vente lenger enn han håpet på å sikre finalebilletten, men vant til slutt sin semifinale i Legends of Chess over Anish Giri søndag.

Etter en seier hver i de to første kampene fredag og lørdag, avgjorde Nepomnjasjtsjij i tredje og avgjørende duell da han slo Anish Giri etter seks partier søndag.

Russeren er dermed klar for finalen i Legends of Chess. Der venter Magnus Carlsen, som ble klar for finale lørdag etter å ha slått russiske Peter Svidler i begge sine kamper.

Nepomnjasjtsjij så lenge ut til å gjøre det samme mot Giri lørdag, men nederlenderen vant i siste hurtigsjakkparti, siste lynsjakkparti og til slutt i armageddon. I de avgjørende partiene søndag gikk det nok en gang til lynsjakk, men der avgjorde russiske Nepomnjasjtsjij.

– Jeg er åpenbart utslitt, for jeg hadde noen fine muligheter i går til å avgjøre denne matchen på to dager. De sjansene forsvant på en veldig dum måte, så jeg var veldig sint i går. Jeg trenger nok litt hvile etter denne kampen, sa Nepomnjasjtsjij til TV 2.

Kjempet seg tilbake

De fire hurtigsjakkpartiene i søndagens oppgjør endte med remis. Giri hadde føringen med hvite brikker i første og tredje parti, samt med svarte brikker i annet parti, men Nepomnjasjtsjij hentet seg inn hver gang.

– Jeg spilte mye dårligere i dag enn i går, men jeg var heldig som klarte å forsvare meg i vanskelige posisjoner som jeg hadde i nesten hvert parti, sa han.

Det fjerde partiet ble relativt jevnt og endte også likt, og da var det klart for lynsjakk.

Med svarte brikker i første lynsjakkparti gikk Nepomnjasjtsjij offensivt til verks og fikk etter hvert et overtak. Russeren klarte ikke å benytte overtaket, og det ble remis nok en gang, men med hvite brikker skulle Nepomnjasjtsjij avgjøre semifinalen.

Ønskemotstander

Nok en gang var russeren mer offensiv enn sin nederlandske motstander, og til slutt ble presset for stort for Giri. Dermed får Magnus Carlsen sin ønskemotstander i finalen.

– Jeg tror det vil bli veldig gøy og spennende å møte Nepo, som har vært veldig god i turneringen, sa Carlsen da han lørdag av TV 2 ble spurt hvem han ønsket å møte i finalen.

Den avgjøres i best av tre kamper mandag til onsdag.

(©NTB)