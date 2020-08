Hodebry for Glimt: – Vi klager litt for mye

Bodø/Glimt gjorde jobben hjemme mot Strømsgodset søndag kveld. Serielederen dro i havn en 3-2-seier og økte luken ned til Molde på 2. plass.

Men seieren kom med en bismak. For allerede i første omgang måtte to av fire spillere i forsvarsrekken gå av banen. Både Brede Moe og Fredrik André Bjørkan var nødt til å kaste inn håndkledet.

- Jeg kjente at det dro litt i hamstringen. Da ga jeg beskjed om at jeg skulle av. Jeg håper at det ikke er en strekk. Det er ikke kjempevondt, men kroppen min fortalte meg at jeg var sliten, så det gikk heldigvis bra, sier Fredrik André Bjørkan til TV 2.

Også Brede Moe merket belastningen av et tett kampprogram. 28-åringen måtte byttes ut etter problemer med hamstringen.

– Dette var min tredje kamp på én uke uten altfor mye trening. Det var kanskje ikke optimalt. Jeg hadde ikke noen bekymringer før kampen, men plutselig så smalt det, sier Brede Moe til TV 2.

– Vi klager litt for mye

Til tross for skadeproblemene mener Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen at det tette kampprogrammet ikke er et hovedproblem.

– Jeg mener ikke det skal være så krevende. Vi trener veldig tøft når vi spiller én kamp i uken. Jeg tror dette er fantastisk læring for oss. Det å spille kamper tror jeg er veldig positivt for norsk fotball. Jeg synes vi klager litt for mye på hvor tett programmet er. Vi må bare bli godt nok trent og venne oss til den syklusen, sier Knutsen til TV 2.

– Hva tenker du om skadene?

– Nei, hva skal man tenke. Man må bare tenke på hva som skal til for å vinne kampen. Men det var vanskelig med det dobbeltbyttet vi måtte holde igjen, det er noen som begynner å bli litt slitne nå, uttaler Knutsen.

Slitne bein

Det har utvilsomt vært et krevende kampprogram de siste ukene. En av Glimts mange formspillere, Philip Zinckernagel, mener det er naturlig at kroppen gir beskjed.

– Vi har hatt mange kamper på kort tid. Det er klart at mange er trøtte og slitne nå. Nå får vi heldigvis en uke på å hvile oss til søndag. Både fysisk og mentalt tror jeg det er veldig viktig at vi får en pause nå, sier Zinckernagel til TV 2.

– Jeg følte meg pigg inn mot kampen (mot Strømsgodset). Så kom jeg utpå og ting klaffet ikke helt. Jeg merket jeg var litt tung, sier Jens Petter Hauge.

Nå kan spillerne ta en pust i bakken, ettersom at neste Eliteserie-runde er om én uke.

Bodø/Glimts neste kamp er borte mot Vålerenga lørdag 8. august.