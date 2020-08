Rosenborg gikk på trynet – Odd opp på medaljeplass

Odd - Rosenborg (1-0) 2-1

Rosenborg var høyt oppe etter 3-0-seieren over Viking forrige runde, men Odd sendte trønderne ned på jorda igjen.

Før kampen mot Odd hadde trønderne kun tapt én av de siste åtte kampene under Trond Henriksens ledelse, og kunne med seier passere oddrane på tabellen.

Men Skien-laget viste for alvor at de ikke skulle bli noe kasteball for trønderne.

– Å slå Rosenborg her i Skien er fantastisk. Vi henger i tauene på slutten, men har bra moral i laget og klarer å stå løpet ut. Jeg synes til slutt at vi vinner fortjent, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til TV 2.

Etter 27 minutter gikk vertene i ledelsen etter at Kasper Lunding skar inn fra høyresiden. Dansken plasserte ballen elegant i det nærmeste hjørnet – utagbar for Rosenborg-keeper Julian Faye Lund.

Elbasan Rashani gjorde vondt verre for trønderne. Odd-vingen satte inn 2-0 med et skudd utenfor Rosenborgs 16-meter. Faye Lund kunne lite gjøre ettersom at ballen gikk via foten til Erlend Dahl Reitan.

– Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen vår. Vi mister dessverre initiativet litt i andre omgang, men vi er veldig fornøyd med at vi tok med oss alle poengene, sier Odd-spiller Espen Ruud til TV 2.

Carlo Holse tente et lite håp da han etter 68 minutter reduserte. Dansken skrudde ballen i lengste hjørnet utenfor Odds 16-meter.

Over i andre omgang tok et jagende Rosenborg over initiativet.

Straffesituasjon

Da det var døye ti minutter igjen av kampen fikk innbytter Emil Konradsen Ceide en eventyrlig mulighet til å utligne, men 18-åringen skjøt ballen i tverrligger fra fem meter.

Samme mann ropte på straffe da han gikk i bakken like før slutt, men dommer Tommy Skjerven vinket spillet videre.

– Vi blir snytt for et klokkeklart straffespark nok en gang. Det er irriterende. Dette er fjerde straffen vi blir snytt for i år. Vi trenger de mulighetene, sier Rosenborg-spiller Pål André Helland til TV 2.

Dermed ble Rosenborgs fjerde tap for sesongen et faktum. Trønderne befinner seg på 6. plass med fire poeng opp til Odd på 3. plass.

- Hvis jeg skal begynne å se på tabellen så må jeg ha kikkert om jeg skal se dem som ligger i toppen. Det bruker jeg ikke noe tid og krefter på, sier Helland.