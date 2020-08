Politiet skal granske koronautbruddet på Hurtigruten

– Vi følger saken og har diskutert den internt både lørdag og søndag, sier politiadvokat i Troms politidistrikt, Christian Hanssen til TV 2.

Politidistriktet kommer til å gjøre en vurdering om de skal opprette en sak mandag.

– Sannsynligvis kommer vi til å opprette en undersøkelsessak, sier han.

På bakgrunn av denne vil politiet vurdere om det skal iverksettes etterforskning for å avdekke eventuelle straffbare forhold, som brudd på smittevernloven.

– Vi har foreløpig ikke gjennomført noen undersøkelser, så bakgrunnen for at vi vurderer dette er opplysninger som har tilflytt politiet via forskjellige kanaler. Vi kjenner ennå ikke de faktiske detaljene i saken, så det vil inngå i en slik undersøkelse å få en oversikt over saken, sier han.

– Om det skulle vise seg at Hurtigruten har brutt smittevern loven, hvem har ansvaret?

– Det er også noe av det som må undersøkes, og på nåværende tidspunkt vil jeg ikke spekulere i om et eventuelt straffansvar skal plasseres hos rederiet eller enkeltpersoner, sier Hanssen.

Slike brudd kan straffes med bøter eller seks måneders fengsel.

Saken ble først omtalt av NRK.

I alt 40 personer, 4 passasjerer og 36 fra mannskapet, hadde søndag fått påvist koronasmitte etter to seilaser med Roald Amundsen. Fortsatt venter mange av de i alt 386 passasjerene på sine prøvesvar. Smitteutbruddet berører 69 norske kommuner.