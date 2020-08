Ydmykelse for Bohinen: – Aalesund ser sjanseløse ut på dette nivået

Presset på Aalesund-treneren øker etter nok et tap.

Sarpsborg 08 4-0 Aalesund

Aalesund fikk seg en etterlengtet seier, på kontroversielt vis, i forrige runde mot Start. Da de oransje var på besøk i Sarpsborg søndag kveld, kom de raskt ned på jorden igjen med firemålstap.

På spørsmål om stillingen hans er truet, svarer Bohinen etter en lang tenkepause:

– Eh... Jeg har egentlig ikke noen mening om det. Du får spørre andre om den er truet eller ikke. Det er ikke opp til meg å si noe om, sier Bohinen til TV 2 etter tapet i Sarpsborg.

Kritisk til forsvarsspillet

Etter en målløs førsteomgang, startet den andre på verst tenkelig vis for Lars Bohinens menn. Ismaila Coulibaly sendte de blå i ledelsen etter fint forarbeid av Ole Jørgen Halvorsen og Jørgen Strand Larsen.

– Der måtte målet komme til slutt. De har skapt så mange store sjanser. Aalesund ser sjanseløse ut på dette nivået akkurat i dag, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen før han legger til:

– Han må jo stå og lure på hva i all verden er det forsvarerne holder på med, sier Mathisen om Aalesund-keeper Gudmund Kongshavn.

Mustafa «Mos» Abdellaoue fikk så to muligheter fra straffemerket. Begge gangene overlistet den tidligere Aalesund-spissen Gudmund Kongshavn og hjemmelaget ledet 3-0 med en drøy halvtime igjen.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp var også kritisk til forsvarsspillet til Bohinens lag i FotballXtra. Laget har slippet inn 38 mål på tolv kamper, et snitt på over tre baklengsmål per kamp.

DOBBEL: Mos scoret to ganger mot gamleklubben. Foto: Christoffer Andersen

– Det er utrolig merkelig å se på Aalesund når de forsvarer egen boks, sier den tidligere Brann-spilleren og sier at hovedtreneren på ingen måte sitter trygt etter nok et tap:

– Det tror jeg på ingen måte at han gjøre. Resultatene er ikke bra bare fordi de slo Start sist. Aalesund var et lag man hadde litt forventninger til etter sesongen i fjor.

På overtid scoret Sarpsborg et fjerde og ydmykelsen av Aalesund var komplett. Joachim Soltvedt var målscorer.

– Det var utrolig deilig, og viktig for oss å score en del mål, sier «Mos» om seieren til TV 2.

Start tok sin første seier

I bunnkampen på Sør Arena mellom Start og Mjøndalen tok hjemmelaget sin første seier for sesongen.

Jesper Daland spilte ballen i bakrom til venstreback Kristoffer Tønnessen. Med utsiden, på halv-volley, lurte backen Sosha Makani i Mjøndalen-buret og satte inn 1-0. Det var også Thomassens første scoring for klubben.

MÅL: Tønnessen scoret Starts første mot Mjøndalen. Foto: Tor Erik Schrøder

– En flott Start-scoring, deilig pasning av Jesper Daland. Også er det sjokkerende forsvarsspill av Mjøndalen og William Sell, det løpet skal man ha ganske god kontroll på. Start opp i 1-0 i denne ekstremt viktige bunnkampen, sa Mathisen om målet.

Flere mål skulle det bli. Eirik Shulze la på til 2-0 like i det 87. minuttet, før Steffen Lie Skålevik scoret sitt første siden returen til Sørlandet to minutter senere. 3-0 i Kristiansand.

Mjøndalen faller ned på nedrykksplass, mens Start klatrer til kvalifiseringsplassen.