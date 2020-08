Eksperter slakter Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet

Onsdag fikk Hurtigruten bekreftet at det var smitte om bord MS Roald Amundsen. Fredag fikk passasjerene vite om det. – Tragisk, mener professor.

– Det er viktig at alarmen går med en gang noen tester positivt.

Det sier førsteamanuensis Svein Arne Nordbø, ved institutt for klinisk og molekylær medisin, ved NTNU.

Han er ikke imponert over Hurtigrutens håndtering av det nylige smitteutbruddet.

– Spredningspotensialet er ekstremt stort hvis smitteoppsporingen og karantenetiltakene forsinkes med flere dager, sier Nordbø.

TO DAGERS FORSINKELSE: Svein Arne Nordbø mener det er behov for en oppjustering av rutinene i Hurtigruten. Foto: Gorm Kallestad

– Det kan få enorme konsekvenser.

Tok to dager

Onsdag hadde Folkehelseinstituttet møte med skipslegen på Hurtigruten.

Men først på fredag begynte Hurtigruten å varsle passasjerene som hadde vært om bord på de to seilasene der deler av besetningen var smittet av koronaviruset.

Så langt har 36 besetningsmedlemmer og fire passasjerer testet positivt for koronaviruset.

– Alvorlig

Om lag 40 passasjerer ble satt i karantene i Tromsø, der skipet la til havn. De fleste passasjerene har reist hjem til sine kommuner. Dette kan føre til økt smittespredning.

– Dette er alvorlig, det er mange mennesker som er involverte, og mange kommuner. Smittesporingen har begynt for sent, det går ikke. Det må skje med en gang, sier Arnoldo Frigessi, professor i biostatistikk ved Universitetet i Oslo.

69 norske kommuner er berørt av smitteutbruddet.

– Jeg er bekymret for kommunene. Alle må gjøre smitteoppsporing, og være i stand til det. Det tar tid, så jeg håper at kommunene har beredskap for dette.

FHI og Helsedirektoratet frykter det kan føre til et nasjonalt utbrudd.

– Tragisk

Også professor ved klinisk institutt ved Universitetet i Bergen, Audun Nerland, reagerer.

– Det er nokså tragisk at de ikke sa fra til de som var der. Lite profesjonelt.

– De må si ifra med en gang. Så de kan hindre smitte videre. Man kan ikke gå og vente på sånne ting. I smittesammenheng er det å se ting an en dårlig måte å gjøre det på, sier han.

Nerland tror passasjerene hadde tatt andre forbehold dersom de visste at det befant seg smitte om bord.

– Hadde jeg fått høre om det var smitte om bord ville jeg ha oppført meg på en helt annen måte. Men det slår verst tilbake på dem selv. Det er nok ikke så mange utlendinger som vil reise med Hurtigruten nå.

Forventet ikke smitte

Hurtigruten er enig i at informasjonen til de berørte passasjerene ikke har vært god nok.

– Det var en veldig uoversiktlig situasjon når dette oppstod fordi vi forventet ikke smitte om bord. Det tok for langt tid å få informasjon ut til gjestene som var involvert, sier Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldrup.

Han viser til at de fikk problemer med datasystemene da de skulle varsle passasjerene om smitten.

– Ser du at den manglende informasjonen kan ha ført til økt smitte og at flere har vært ute unødvendig mye i samfunnet?

– Hadde vi visst at det var smitte om bord hadde vi ikke tatt gjestene i land. Jo lengre tid det tar før man kommer ut med informasjon, desto økt risiko vil det være, sier han.

Hurtigruten jobber nå på spreng med å følge opp besetningen og alle passasjerene.

– Uakseptabelt

Professor Rebecca Cox ved klinisk institutt ved Universitetet i Bergen synes hele situasjonen er beklagelig.

– Det er veldig synd. Og det er en vekker for resten av samfunnet. At det har vært en økning i folk som tar med smitte inn i landet.

Hun mener dette er et eksempel på at ting kan gå veldig galt, hvis man ikke har gode rutiner på plass.

– Det er egentlig uakseptabelt. Jeg forstår at de har snakket med skipslegen. Men de må ta kontakt med fagfolk. For det er ingen spøk dette viruset. Det er det som er mest kritikkverdig.

I tillegg stiller hun seg spørrende til hvorfor skipets ansatte ikke ble testet i Norge.

– Hvorfor ble ikke mannskapet på Hurtigruten testet? Alle som skulle komme og plukke bær, og alle utenlandske som kom inn for å hjelpe måtte testes, unntatt helsespersonell. Det er på en måte svikt i rutiner.

Cox understreker at vi fremdeles er i en alvorlig pandemisituasjon, og at vi er nødt til å være forsiktige.