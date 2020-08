Over 100.000 smittet på Filippinene – ny lockdown i Manila

Over 100.000 er bekreftet smittet på Filippinene.

Ifølge tall fra Worldometers er over 103.000 bekreftet smittet på Filippinene.

Nå tar presidenten grep og gjeninnfører lockdown, skriver det lokale Inquirer.net

Ifølge nettstedet er hovedstaden episenteret for viruset i landet, som har sett en markant økning i antall smittede den siste tiden.

The Department of Health (DoH) sier ifølge AP at de nå ser rekordhøye økninger med 5032 nye smittetilfeller på ett døgn.

President Rodrigo Duterte hevet lockdown den 1. juni etter at nedstengningen hadde ført til en nedgang i landets økonomi. Etter at kjøpesentre og arbeidsplasser gikk tilbake til normalen, så Manila en distinkt økning i antall smittetilfeller. Nå står byens 12 millioner innbyggere overfor en ny nedstengning.