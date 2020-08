Glimt-stjernen scoret historisk mål: – Han spiller neppe i Eliteserien neste sesong

Bodø/Glimt – Strømsgodset 3–2

Etter at Molde gikk på et overraskende tap mot Sandefjord lørdag var bordet dekket for Bodø/Glimt. Men det som skulle bli en parademarsj mot Godset skulle vise seg å bli en tøff batalje.

Se Philip Zinckernagels historiske mål øverst!

De helgule fra Nordland har kjørt over nesten samtlige motstandere denne sesongen. Én ting er sikkert når Glimt entrer banen. Det blir mål. Det blir mange mål.

Etter søndagens seier mot Strømsgodset snitter Glimt på 3,6 mål per kamp. Bodø/Glimt har scoret mer enn dobbelt så mange mål som samtlige lag i Eliteserien (43), sett bort fra Molde (34) og Kristiansund (23).

– Vi får en vanskelig kamp i dag. Vi mister tidlig to spillere, og det gjør det enda vanskeligere. Jeg får lyst til å kalle det en ping-pong-kamp, det var på hengende håret i dag, sier Glimt-sjef Kjetil Knutsen til TV 2.

Abid Raja på tribunen

På tribunen satt kultur- og likestillingsminister Abid Raja, mandag møter han Kjetil Knutsen og andre i Glimt-systemet. Knutsen er klar på hva han håper å få ut av møtet.

– Jeg er fotballtrener, ikke politiker. Jeg tror ikke jeg skal være noen talsmann hverken for tomme tribuner eller breddefotball. Men når jeg først møter han, så skal jeg iallfall si min mening.

– Hva er din mening da?



– Det er at de må slippe folk inn på stadion nå. Jeg har liten forståelse for at man kan ha fulle kjøpesenter, mens tribunene står tomme. Samtidig må vi respektere at vi er i en alvorlig situasjon.



– Du er opptatt av breddefotball?



– Ja, det er hobbyen til folk. Det er helt avgjørende for folks ve og vell. Dersom dette skal pågå lenge, vil vi miste veldig mange. Det er ikke bra, sier Knutsen.



Dansk dynamitt

Allerede etter 90 sekunder fant Ulrik Saltnes Kasper Junker foran målet. Den danske målmaskinen burde sendt hjemmelaget i ledelsen, men to strålende redninger fra Viljar Myhra holdt dem inn i kampen.

Men det tok ikke lang tid før en annen danske viste hvordan det skulle gjøres. Nok engang var Ulrik Saltnes arkitekt, men denne gangen la han ballen til Philip Zinckernagel som hamret ballen inn via stolperoten.

– Den måtte komme, sa Erik Huseklepp i FotballXtra-studioet.

Det var Bodø/Glimts mål nummer 1000 på øverste nivå. Dermed kan man sette to streker under navnet til Zinckernagel når klubben velger å slippe neste historiebok om klubben.

Men de som trodde det skulle bli en parademarsj for gultrøyene tok feil. Glimt-supporterne hadde så vidt satt seg ned før det smalt i motsatt ende. Et nydelig innlegg fra Kristoffer Tokstad fant Moses Mawa som hadde løpt seg fri i feltet, og fikk en enkel jobb med å utligne.

SAMBOERE: Philip Zinckernagel og Kasper Junker bor sammen i Bodø. Kjemien har vært helt strålende siden første seriekamp. Foto: Fredrik Hagen

– Spiller neppe i Eliteserien neste sesong

Philip Zinckernagel fortsatte å herje på Aspmyra. Etter 28 minutter pisket han et nydelig innlegg inn i Godset-boksen, hvor Niklas Gunnarsson var uheldig og satte ballen i eget mål.

Dermed kunne Zinckernagel vise til fine ti målgivende pasninger etter 13 kamper. Han har også åtte mål. Noe som gir ham 18 målpoeng på 13 kamper. Noe som fikk FotballXtras anker Endre Olav Osnes til å spørre TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om det er mulig å beholde stjernespilleren.

– Nei, det tror jeg ikke. Han kommer nok til å ende i en større klubb utenfor Norges grenser. Han har vært veldig stabil og god denne sesongen. Zinckernagel spiller neppe i Eliteserien neste sesong, svarte Mathisen.

Dårlige nyheter

Kjetil Knutsen har gjort minimalt med endringer på laget gjennom sesongen. Hittil har det nesten kun gitt positive utslag, men nå kan det se ut som om at det harde treningsregimet begynner å tære på enkelte av spillerne.

SMELL: Fredrik André Bjørkan måtte forlate banen etter at han satt seg ned med en skade. Foto: Fredrik Hagen

Først måtte Brede Moe forlate banen med det som så ut som en strekk, mens Fredrik André Bjørkan måtte forlate banen seks minutter før pause. Dermed hadde Kjetil Knutsen kun én mulighet til å bytte resten av kampen.

– Det at vi må gjøre to tidlige bytter gjør det vanskelig. Vi ble nødt til å holde igjen et dobbelbytte, og jeg så at noen begynte å bli litt slitne, sier Kjetil Knutsen.

Philip Zinckernagel var fryktelig nære å levere nok en målgivende pasning da han serverte Jens Petter Hauge etter 56 minutter. 20-åringen som har vært livsfarlig foran motstandernes mål denne sesongen, sviktet foran mål.

– Hauge blir spilt helt alene av Zinckernagel. Dette er som jeg har vært inne på, han har vært strålende. I dag har det ikke helt stemt for ham. Han kunne potensielt hatt flere gode sjanser, men har rotet dem bort med dårlige mottak.

Men Hauge skulle få sin revansje etter at Huseklepp hadde kritisert ham.

Kortvarig glede for Godset

Strømsgodset gjorde livet surt for Glimt. Ingen passet på Kristoffer Tokstad som var klinisk da ballen havnet hos ham.

Men Jens Petter Hauge gjorde som Moses Mawa gjorde i den første omgangen. Glimt-supporterne hadde ikke rukket å legge skuffelsen bak seg, før Jens Petter Hauge var på farten. 20-åringen som ti minutter tidligere brant en kjempesjanse lot seg ikke be to ganger. Alene med keeper satte han ballen sikkert i hjørnet.

Dermed var Glimt tilbake i ledelsen.

– Det var nok godt for Hauge som ikke har hatt sin beste kamp denne sesongen. Jeg står for det jeg sa, dette er en litt av-kamp av ham. Men det sier litt om flyten hans når han scorer mål på slike dager, sier Huseklepp.

Kampen endte 3-2 til Glimt, dermed har de fått en luke på seks poeng til serietoer Molde.