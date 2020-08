Se Abid Raja snakke om situasjonen i norsk fotball øverst!

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja er på plass på Aspmyra for kampen mellom Bodø/Glimt og Strømsgodset. Han skal også i møte med Glimt-ledelsen for å høre deres synspunkter om situasjonen i norsk fotball.

Før kampen snakket Raja med TV 2, og som han gjorde på Lerkendal tok kulturministeren på seg hjemmelagets drakt under intervjuet.

– Jeg er her først og fremst for å møte ledelsen, for å høre på deres innspill på koronapakken vi har laget, krisepakken. Hvordan de håndtærer koronasituasjonen, spillerne sine og hvordan de håndtærer folk på tribunen. Jeg vet at de har innspill på at de ønsker å åpne opp for flere enn 200 tilskuere, så alt det ser jeg frem til å lytte og lære fra dem.

På spørsmål om åpning for flere tilskuere og gjenåpning og hva som skal skje fremover i norsk fotball, svarer han:

– Det som har skjedd den siste tiden er ikke bra. Vi har sett utbruddet i Moss, det er ikke bra. Vi har sett også nå utbruddet på Hurtigruten i Tromsø. Det som skjer der er også alarmerende:

– Nå har Norge lagt ned fantastisk innsats for å få kontroll over pandemien. Regjeringen ønsker å åpne opp for mer, men vi ønsker å gjøre det gradvis kontrollert og basert på faktagrunnlag. Nå ser vi frem til hvilke faktagrunnlag vi får fra helsemyndighetene, legger Raja til.

Møte 10. august

10. august skal kulturministeren og helseminister Bent Høie i møte med Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

På møtet skal alle legge frem sine argumenter, før helsemyndighetene vil gi regjeringen en oppdatert anbefaling, forklarer Raja. Dette gjelder både for åpning av breddefotballen og for økning av antall tilskuere.

– Nå har jeg vært på Lerkendal, der er det veldig mye kapasitet. Samme her hvor det er plass til 4-5.000. Det er et av innspillene jeg skal få i dag, hvordan man trygt kan åpne opp ytterligere.

Raja er på Glimt-kamp som én av 200 tilskuere og har fått billett etter invitasjon fra serielederne. Han har medfølelse med dem som ikke får gå på kamp.

– Når man er supporter, da banker jo hjertet ditt mer for fotballklubben enn for mannen og konen, så det at man har lyst å dra på fotballkamp, det skjønner jeg veldig godt, sier Raja.