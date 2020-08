To personer kritisk skadd etter trafikkulykke på E6

En bobil og en personbil har kollidert på E6 i Saltdal kommune i Nordland. To person blir fløyet med luftambulanse til sykehus med kritiske skader.

Først meldte politiet at èn person var fastklemt i ulykken.Klokken 18.00 skrev politiet i Nordland at to person blir fløyet i luftambulanse til sykehus.

Personene skal ha kritiske skader, opplyser politiet.

– De er vurdert som kritisk skadd. To andre kjøres til sykehus i luftambulanse med ukjent skadeomfang, skriver Nordland politidistrikt på Twitter.

Ambulanse og brannmannskap er på stedet, og et redningshelikopter er på stedet.

Veien er foreløpig stengt.

Politiet meldte om ulykken like før klokken 17 søndag.