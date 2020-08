Seier til Hamilton etter dekktrøbbel

Tallet var sju for Lewis Hamilton søndag. Den britiske superstjernen tok sin sjuende seier i Storbritannias Grand Prix og sørget med det for at han er på god vei mot sin sjuende VM-tittel.

Hamilton vant foran Max Verstappen og Charles Leclerc, men det ble en nervepirrende seier. Dekket på det ene hjulet holdt på å falle av helt på tampen av de 52 rundene, og etter å ha passert målstreken trygt, måtte Hamilton ut for å se på dekket. Da trakk han kanskje et lettet sukk over at det gikk så bra som det gjorde.

For mens briten var på vei mot mål, fikk han beskjed av laget sitt om å kjøre forsiktig for ikke å risikere full stopp på grunn av dekkproblemene.



Det skjedde nemlig med lagkameraten Valtteri Bottas, som endte på 11.-plass etter å ha blitt tvunget til et sent depotbesøk på grunn av dekkproblemene.

