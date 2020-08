Politiet: Mann i 50-årene i Verdal døde naturlig

Mannen i 50-årene som ble funnet død i Verdal lørdag morgen, døde naturlig, viser obduksjonsrapporten. Siktelsen er frafalt for to personer.

Politiet sa lørdag at de startet etterforskningen fordi omstendighetene gjorde at dødsfallet var mistenkelig.

To personer ble siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men de er nå løslatt. Søndag melder politiet at siktelsen frafaller og at dødsfallet var naturlig.

– Den avdøde ble obdusert søndag 2. august. Foreløpig obduksjonsrapport tyder på at dødsfallet er å anse som naturlig, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

«Siktelsen vil bli frafalt idet intet straffbart forhold anses bevist og etterforskningen vil bli avsluttet», heter det i pressemeldingen.

Politiet ble like før klokka 7.30 lørdag morgen varslet om en mann som hadde fått mulig hjertestans nær Verdal sentrum. Mannen i 50-årene ble bekreftet død av lege etter forsøk på gjenoppliving. Funn på stedet gjorde at politiet karakteriserte dødsfallet som mistenkelig.