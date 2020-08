Syv personer involvert i bilulykke - én person fløyet til sykehus

Politiet i Trøndelag meldte klokken 15.00 om et sammenstøt mellom to biler på E6 ved Namsskogan i Trøndelag.

To personer var fastklemt. Klokken 16.30 sier politiet til TV 2 at de to personene har kommet seg ut av bilen.

– Det var et sammenstøt mellom to kjøretøy på E6. Det er også en tredje bil som er involvert, men den tredje bilen er det mindre skader på. Luftambulansen er på vei, sa Kirsten Bergstrøm, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt til TV 2 etter ulykken.

Det er ukjent skadeomfang på de involverte. Én av de to som var fastklemt blir fløyet til sykehus.

– Det er alvorlig, men vi vet ikke nøyaktig skadegrad ennå. Det vi vet er at alle er bevisste, sier hun videre.

På grunn av ulykken ble E6 stengt i begge retninger. Et felt er åpnet, men det skaper store trafikale problemer.

– Vi stengte veien i begge retninger. Det er store køer på stedet, opplyser operasjonslederen.