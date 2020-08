Brann-sjefen bryter tausheten

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, ber om forståelse for at klubben ikke har noen svar i dag.

– Vi har forståelse for at det er stor interesse og mange spørsmål fra media og supportere. Vi kommer med informasjon så snart vi er klare for det. Ber om forståelse for at på nåværende tidspunkt har vi ingen svar i dag. Vi vil gi beskjed til media og supportere så fort vi har noe å melde, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen til TV 2.

Bergens Tidende skrev tidligere søndag at Brann-trener Lars Arne Nilsen, sportssjef Rune Soltvedt og Johannesen hadde møttes på stadion søndag formiddag.

Klokken 13.00 forlot Nilsen stadion, mens Soltvedt forlot stadion like før klokken 15.00.

Styreleder Eivind Lunde skriver i en SMS til TV 2 at det ikke er planlagt noen uttalelser søndag.

TV 2 snakket også med Daouda Bamba som dukket opp til egentrening sammen med keeper Ali Ahamada.

– Vi vet ingenting, sier Bamba.