Stjernen nekter å spille mer for Barcelona: – Helt uforståelig

Arthur Melo forlater Barcelona og blir Juventus-spiller etter denne sesongen, men nå tyder mye på at den brasilianske midtbanespilleren har hatt på seg Barcelona-drakten for siste gang allerede før sesongens Champions League er avgjort.

Nå bekrefter Barcelona-president Josep Maria Bartomeu overfor den spanske avisen Sport at Arthur nekter å returnere til Barcelona.

– Det er mangel på respekt overfor lagkameratene, for laget ønsker å gjøre det bra i Champions League. Men også overfor klubben. Det er helt uforståelig at han selv bestemmer seg for å gi seg og ikke spille for en viktig tittel, sier Bartomeu til avisen.

– Vi ble enige om at han skulle spille for Barcelona frem til Champions League er ferdig. Han er en spiller som kan hjelpe oss, fortsetter han.

Barcelona møter Napoli i andre åttedelsfinale på Camp Nou. Etter den første kampen i slutten av februar står det 1-1.

Det er flere dager siden Sport meldte at Arthur ikke hadde planer om å komme tilbake fra ferien i Brasil for å spille Champions League. Etter serieavslutningen skal Arthur ha dratt til Ibiza og videre til hjemlandet.

– Han dukket ikke opp etter miniferien. Det er en uakseptabel handling som gjør at vi har åpnet disiplinærsak, for han har ingen grunn som rettferdiggjør hans fravær. Han har ringt og gitt beskjed om at han blir i Brasil, men ingen har gitt ham tillatelse, sier Bartomeu.

Bartomeu mener det er ingen mulighet for at Arthur melder seg klar til tjeneste mot Napoli. Arthur har ikke uttalt seg om hvorfor han ikke har sluttet seg til Barcelona-troppen som forbereder seg til Napoli-kampen.

Barcelona har sikret seg Miralem Pjanic fra Juventus som erstatter for Pjanic fra neste sesong. Overgangene til Pjanic og Arthur ble bekreftet før 30. juni for angivelig å skape balanse i regnskapsbøkene til Barcelona.