21 har testet negativt – Ytterligere én passasjer har testet positivt

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) åpnet pressekonferansen.

– Tidligere i dag bekreftet vi elleve negative tester tatt av passasjerer som var om bord. Nå har vi akkurat fått svar på ti prøver, som vi tok i Tromsø i går, og de viser negative resultater. Det er vi veldige glade for, men vi kan fortsatt ikke slå oss til ro, sier han.

Kommuneoverlegen opplyste også om at en ytterligere én passasjer, som var om bord i førte seilas, har testet positivt.

– To personer som er knyttet til det første seilaset er smittet i andre fylker. En fra det siste seilaset er også smittet og er hjemmehørende i Rogaland fylke, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Søndag ble det meldt at den ene personen er fra Drammen.

Tromsø kommune opplyser om at 27 passasjerer til vil bli testet i dag.

32 har ikke symptomer

– Dette er en alvorlig situasjon for alle som er berørt. Vi er lei oss for situasjonen vi står oppe i. Det er vår største prioritet å ta vare på de som er involvert og hindre smittespredning, sa Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam.

Han oppfordrer alle som har vært om bord i de to seilasene til å teste seg.

– Vi oppfordrer alle som har vært passasjerer til å teste seg. 32 av 36 smittede har ikke noen form for symptomer, sier Skjeldam.

39 er smittet

Lørdag opplyste Hurtigruten om at 36 personer fra mannskapet er bekreftet smittet. Fire av dem er fortsatt innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge, opplyser Tromsø kommune.

160 personer befinner seg om bord på skipet i isolasjon.

– Disse er symptomfrie og vi jobber med å finne et alternativt isolasjonssted, sier kommuneoverlege Kristoffersen.

Totalt er 39 bekreftet smittet i forbindelse med smitteutbruddet.

Wilhelmsen understreker imidlertid at det fortsatt jobbes intenst med smittesporingen.

– Vi er ikke ferdig med denne situasjonen, og fortsetter til vi har kontroll. Det gjør vi i tett samarbeid med UNN, nasjonale helsemyndigheter og Hurtigruten.

Endret rutiner

Hurtigruten opplyser at de internasjonale reglene for crewmedlemmer er at alle skal testes to ganger med et antall dagers mellom før avreise.

– Besetningen blir også fulgt opp av lege når de kommer tom bord på skipet, sier Skjeldam.

Hurtigruten-sjefen sier at selskapet nå har valgt å endre rutinene sine.

– Vi valgte å forsterke regelverket vårt for noen dager siden. Alle crewmedlemmer fra Filippinene må i ti dagers karantene og symptomfrie før de går om bord, sier han.

Ettersom mange av de smittede er symptomfrie, så har selskapet innført et krav om at alle må ha testet negativt etter karanteneperioden på land før de går om bord.