Har du parkert i Oslo og synes det er dyrt? I så fall har du helt rett, det bekrefter en oversikt fra Fixter, en engelsk prissammenligningstjeneste for biler og bilhold.

I en omfattende sammenligning av prisene for parkering på flyplasser, ved shoppingområder eller kjøpesentre, på stadionanlegg og ved rådhus, er Oslo 15. dyrest blant 65 storbyer verden rundt.

Bare to europeiske byer på denne listen har høyere parkeringskostnader enn Oslo – London, som er fjerde dyrest, og Leeds som er å finne på 13. plass på denne oversikten.

Dyrest i Norden

Aller dyrest er det å parkere i New York, nesten 355 prosent dyrere enn gjennomsnittet for alle. Boston på plassen deretter er 283 prosent dyrere, mens Sydney i Australia på 3. plass er 211 prosent over snittet.

På 15. plass på denne oversikten finner vi altså Oslo, som er klart dyrest i Norden – 68 prosent dyrere enn snittet, og vesentlig dyrere enn både Stockholm (nr. 28) og København (nr. 30). Stockholmerne betaler drøyt 24 prosent mer for parkeringen enn gjennomsnittet for de 65 storbyene, og for Københavnerne er det enda litt bedre – 18 prosent over snittverdien.

Ikke bare er parkering dyrt - gebyret er sjelden langt unna dersom det går noen minutter over betalt tid. Foto: Frank Williksen

Dyreste flyplassparkering i Leeds

Det som mest av alt drar parkeringskostnadene for Oslo i været, er stadionparkering, parkering ved rådhus og i P-hus i shoppingområde. Flyplassparkering er derimot vesentlig dyrere i Stockholm, og litt dyrere også i København.

Her er noen eksempler på de dyreste og billigste byene på de forskjellige områdene:

Parkering ved flyplass - korttidsparkering pr. time:

Dyrest: Leeds og Sydney, 11,89 euro. Brisbane 11,65 euro, Stockholm 9,46 euro.

Billigst: Beijing 0,79 euro, Cape Town 0,92 euro, Dubai 1,24 euro.

Shoppingområde P-hus – pr. time:

Dyrest: New York 27,43 euro, Boston 22,86 euro og Sydney 17,78 euro.

Billigst: Los Angeles 0,00 euro, Mumbai 0,19 euro, Delhi 0,26 euro.

Shoppingområde, gateparkering pr. time:

Dyrest: Amsterdam 7,50 euro, London 5,83 euro, Utrecht 5,53 euro.

Billigst: Buenos Aires 0,05 euro, Shanghai 0,39 euro, Mexico City 0,48 euro.

Stadion pr. time:

Dyrest: Philadelphia 36,57 euro, Liverpool og London – begge 35,68 euro.

Billigst: Dubai 0,00 euro, Beijing 0,79 euro, Delhi 1,28 euro.

Rådhus pr. 3 timer:

Dyrest: New York 22,86 euro, Boston 18,29 euro, Los Angeles 12,80 euro.

Billigst: Mexico City 0,24 euro, Cape Town 0,31 euro, Mumbai 0,32 euro.

Delhi aller billigst

Et påfallende trekk ved oversikten er den store forskjellen på prisene for parkering mellom store byer som ellers ville være naturlig å sammenligne. Dette gjelder for eksempel parkering ved rådhus, som koster 22,86 euro for tre timer i New York, 11,89 euro for tre timer i London – og bare 3 euro for tre timer i Paris.

Av de 65 storbyene oversikten omfatter, er det aller billigst å parkere i Delhi – 80,56 prosent billigere enn gjennomsnittet for alle, foran Buenos Aires (-79,96 prosent) og Cape Town (-77,60 prosent).

