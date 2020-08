Resett-journalist fikk sparken etter dette bildet

Journalist Erling Marthinsen og Resett har avsluttet samarbeidet etter at han byttet profilbildet til «Knights Templar», Breiviks angivelige terrorgruppe.

Søndag publiserte TV 2 en artikkel om journalist Erling Marthinsen som byttet profilbildet sitt på Facebook til Knights Templar.

Han byttet samme dag som Norge markerte at det var 9 år siden den grusomme terroren 22.juli.

Breivik har påstått at dette var en gruppe som han var kommandør av. I avhør har han fortalt at gruppen hadde andre terrorceller klare til angrep.

TV 2 kontaktet redaktøren i Resett, Helge Lurås, lørdag.

Da var han ikke klar over at Erling Marthinsen hadde byttet bilde.

Søndag skriver Lurås i en pressemelding at Resett og Erling Marthinsen har avsluttet arbeidsforholdet med umiddelbar virkning.

– Jeg kjenner Erling og vil gjerne tro ham på at det hele var en tilfeldighet. Men tvilen vil bestå hos mange, og det er svært viktig for Resett å ta fullstendig avstand Breiviks terroraksjon og alle andre ekstremister, skriver Lurås.

Lurås har så langt ikke svart TV 2s henvendelser søndag.

RIDDER: Anders Breivik mente han var en del av et «tempelriddernettverk» som sto klare til flere angrep. Foto: Skjermdump Facebook. Foto: Skjermdump Facebook.

– Marthinsen er historisk interessert og fortalte meg at han byttet bildet fra Napoleon til Knights Templar fordi han nettopp hadde lest ferdig en bok om den katolske munkeordenen, utdyper Lurås.

Slettet bildet

Profilbildet ble slettet i ettertid. Det er ukjent når det ble slettet. På profilen til Marthinsen er det nå ikke noe bilde, men et forsidebilde av Napoleon.

Lurås sa til TV 2 lørdag at timingen ble bildet var uheldig, men en misforståelse.

– Marthinsen erkjenner at det var tonedøvt å endre profilbildet til Knights Templar omkring 22. juli og har derfor fjernet symbolet, sa Lurås.

I sosial medier er det mange som har uttrykt sin misnøye. I en Twitter-tråd er det flere som stiller seg spørsmålet om redaktør Helge Lurås er fornøyd med kollegaene sine.

Tonedøvt

Flere påpeker at Marthinsen og Resett støttet terrorangrepet. Redaksjonssjef Lars Akerhaug svarer på Twitter at det var tonedøvt, og at bildet er slettet.

– Tonedøvt? Hva da? Bildet? Tidspunktet det ble endret? I seriøse bedrifter hadde dette vært en personalsak, svarer en.

En annen svarer Akerhaug på at det er mer enn tonedøvt.

– Det er skikkelig ekkelt, skriver han.

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen reagerer også med avsky på profilbildet.

– Jeg har tenkt på dette i hele dag. Jeg forstår ikke hvordan man kan være så ussel.